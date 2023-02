L’Américain Pete Reed tué en Ukraine alors qu’il travaillait comme médecin de combat

Commentez cette histoire Commenter

Pete Reed, un humanitaire, un ambulancier et un vétéran du Corps des Marines des États-Unis qui était allé travailler en Ukraine pour aider les personnes touchées par la guerre, a été tué jeudi dans une explosion en première ligne, selon sa femme et l’organisation à but non lucratif qu’ils ont cofondée. Il avait 33 ans. Reed était en mission en tant que directeur national de Global Outreach Doctors, une équipe de professionnels de la santé qui travaillait pour sauver et soigner les personnes touchées par la famine et souffrant autrement à la suite de l’effusion de sang en cours, a déclaré sa femme, Alex Potter. Il travaillait à Bakhmut, une ville de l’est de l’Ukraine où, pendant des mois, les forces russes et ukrainiennes ont été enfermées dans une guerre féroce sans qu’aucune des parties ne détienne un avantage décisif.

Potter a déclaré dans une interview qu’une autre équipe d’évacuation près de celle de Reed avait été attaquée, incitant l’équipe de Reed à réagir. Eux aussi ont été bombardés, a-t-elle dit.

“C’était juste une personne si spéciale”, a déclaré Potter. “Tout ce qu’il a fait dans la vie, c’était pour aider les autres.”

Le couple s’est marié l’année dernière.

Reed est au moins le sixième Américain tué en Ukraine depuis l’invasion russe il y a près d’un an. Certains avaient rejoint des unités de combat ukrainiennes en tant que volontaires, tandis que d’autres ont cherché à aider le peuple ukrainien dans des capacités non combattantes.

Reed, originaire du New Jersey, a rejoint le Corps des Marines en septembre 2007, peu après son 18e anniversaire. Il est devenu fantassin et s’est déployé deux fois au cours des quatre années suivantes dans la province afghane de Helmand, selon des informations publiées par le service vendredi. Il a servi avec le 3e Bataillon, 8e Marines, basé à Camp Lejeune en Caroline du Nord, et a obtenu un ruban d’action de combat, indiquant qu’il a essuyé des tirs hostiles ou engagé directement des forces ennemies. À l’époque, certains des combats les plus féroces de la guerre afghane ont eu lieu dans le bastion taliban où l’unité de Reed s’est déployée.

Il a quitté le service actif en tant que caporal en septembre 2011 après avoir terminé un enrôlement habituel de quatre ans et a commencé sa carrière humanitaire un mois plus tard lorsque l’ouragan Sandy a frappé son État d’origine, selon une biographie publiée en ligne par Global Outreach Doctors. Il a aidé d’autres personnes dans le besoin après la tempête tout en faisant du bénévolat avec Team Rubicon, une organisation à but non lucratif spécialisée dans les interventions en cas de catastrophe et comprenant de nombreux vétérans américains.

Il s’est brièvement installé à Jackson Hole, Wyo. Mais après que l’État islamique a envahi l’Irak, Reed a quitté les États-Unis en 2015, dirigeant des équipes médicales avec les forces kurdes en partenariat avec les États-Unis, puis a mis en place un centre de traitement médical austère pendant la bataille de Mossoul. , dans lequel les forces irakiennes, soutenues par la puissance aérienne américaine, ont repris une grande ville dans certains des combats les plus sanglants contre le groupe terroriste.

L’équipe de Reed a traité plus de 10 000 patients dans des «points de stabilisation des traumatismes» en dehors de la ville, selon sa biographie. Danny Gold, un journaliste qui a couvert le conflit, a rappelé sur Twitter que l’équipe de Reed avait installé des brancards dans un terrain vide et poussiéreux, travaillant avec toutes les fournitures dont ils disposaient.

“Toute la journée, tous les jours, pendant des semaines et des mois, des dizaines de victimes ont afflué dans ce lot, des blessés de guerre, parfois sur le capot de Humvees”, se souvient Gold. « Des soldats, des personnes âgées, des enfants blessés par des éclats d’obus, des membres de la famille qui pleurent en arrière-plan, des explosions. C’était déchirant.

C’est là, en novembre 2016, que Reed rencontre Potter, un photojournaliste qui couvre le Moyen-Orient. Des mois plus tard, ils ont aidé à co-fonder Global Response Medicine, une organisation à but non lucratif axée sur la fourniture de soins médicaux d’urgence dans les zones hostiles.

Au cours des années suivantes, Reed a participé à des opérations en Irak, au Yémen, en Syrie et en Pologne. Plus récemment, il a fréquenté une école paramédicale et a obtenu son diplôme l’année dernière, a déclaré sa femme.

Potter et Reed ont déménagé à Anchorage en octobre, et il a décidé de prendre la mission avec Global Outreach Doctors l’année dernière. Il est parti pour l’Ukraine dans le cadre de sa dernière affectation début janvier.

“Je savais que c’était le genre de travail qu’il aimait, et il était doué, et cela lui a donné vie”, a-t-elle déclaré. “Vous ne pouvez pas dire” non “à quelqu’un s’il veut vraiment faire quelque chose qui le fait briller, vous savez?”

Reed a de nombreux amis en Ukraine, et Potter y a un vaste réseau de soutien dans lequel elle espère puiser pour ramener sa dépouille à la maison. Le département d’État a également été en contact, a-t-elle déclaré.

“Il était incroyablement favorable en tant que mari”, a déclaré Potter, sa voix accrocheuse. “Il m’a toujours poussé agressivement à réaliser mes rêves. Il n’a jamais pensé que quoi que ce soit était impossible, que ce soit avec nous ou avec sa propre vie.