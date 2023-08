L’Américain Musah en Italie pour finaliser le transfert de l’AC Milan – sources

Le milieu de terrain des États-Unis et de Valence Yunus Musah est arrivé en Italie pour finaliser un transfert de 20 millions d’euros (21,9 millions de dollars) à l’AC Milan, ont confirmé des sources à ESPN.

Musah, 20 ans, subira un examen médical vendredi avant de signer un contrat de cinq ans avec l’équipe de Serie A pour rejoindre son coéquipier de l’USMNT Christian Pulisic à San Siro.

Pulisic a déménagé à Milan plus tôt cet été après avoir passé quatre ans à Chelsea et a joué régulièrement tout au long de la pré-saison.

Ce fut une fenêtre de transfert chargée pour le Rossoneriqui, en plus de Musah et Pulisic, ont réinvesti l’argent reçu de Newcastle United pour Sandro Tonali sur Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders et Noah Okafor.

Yunus Musah est devenu un acteur clé de l’USMNT depuis qu’il a déclaré son allégeance internationale au pays de sa naissance. Roy K. Miller/ISI Photos/Getty Images

Musah rejoint Milan après quatre ans en Espagne avec Valence, qu’il a rejoint de l’académie d’Arsenal en 2019. Après avoir initialement joué pour l’équipe B, il a fait irruption dans l’équipe première en 2020 et a depuis fait plus de 100 apparitions pour Los Che.

Un jeune international anglais qui était également éligible pour jouer pour l’Italie et le Ghana, il a choisi de jouer pour les États-Unis en 2020 et a remporté 27 sélections pour le pays. Musah a disputé les quatre matchs de l’USMNT alors qu’ils atteignaient les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Né à New York de parents ghanéens, il a déménagé en Italie après sa naissance, y vivant jusqu’à l’âge de neuf ans, lorsque sa famille a déménagé à Londres et qu’il a rejoint Arsenal.

Il revient maintenant au pays une décennie plus tard avec Milan, qui a remporté la Serie A en 2021 et atteint les demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière.