L’Américain Mark Dickey sauvé de la grotte de Morca en Turquie

Mark Dickey, le spéléologue américain de 40 ans qui s’est retrouvé bloqué dans une grotte en Turquie il y a plus d’une semaine, a été ressorti vivant, selon la Fédération turque de spéléologie. dit sur les réseaux sociaux.

« La coopération mondiale pour sortir Mark de cette grotte très profonde est incroyable », a déclaré Gretchen Baker, de la commission américaine, dans un communiqué de presse. « Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement turc et toutes les équipes de secours d’avoir aidé à ramener notre ami à la surface. »

Les collègues de Dickey ont alerté les sauveteurs locaux, qui ont alerté l’Association européenne de sauvetage dans les grottes le 2 septembre. Une opération de sauvetage internationale a vu le jour avec l’arrivée de plus de 160 personnes originaires de Bulgarie, de Croatie, de Hongrie, d’Italie, de Pologne, de Turquie et des États-Unis. selon la commission américaine de sauvetage dans les grottes.

« Il faut environ 15 heures à un spéléologue expérimenté et indemne pour remonter du [3,400-foot-deep] camper à la surface en raison des passages étroits, du travail de corde complexe et de l’extrême physicalité requise », a indiqué la commission dans le communiqué de presse. « Il faut beaucoup plus de temps pour sortir une personne blessée, dans une civière de sauvetage », ajoute-t-il.