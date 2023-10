AUSTIN, Texas : Il y a un an cette semaine, une écurie de Formule 1 annonçait un avenir avec un pilote américain.

Mais la saison recrue de Logan Sargeant avec Williams semble depuis lors déraper, avec une série d’accidents coûteux et de résultats lamentables qui amènent certains à se demander si cet avenir se termine rapidement.

Sargeant revient au Grand Prix des États-Unis ce week-end en tant que seul pilote à temps plein cette saison à ne pas encore marquer de point. Et Williams, malgré certaines assurances publiques selon lesquelles il espère le garder en 2024, a ressenti la pression des faux pas de Sargeant.

Les responsables de Williams ont déclaré que Sargeant avait des « objectifs très clairs » à atteindre au cours de la dernière partie de la saison, mais quels sont exactement ces objectifs, l’équipe et le pilote n’ont pas dit.

Sargeant a déclaré jeudi qu’on ne lui avait pas demandé de « livrer quoi que ce soit de spécial, mais d’être cohérent et propre ». C’est le message. C’est tout mon objectif : avoir des week-ends réguliers et propres et essayer d’être à la limite de ce que la voiture m’apporte.

Vraisemblablement, cela signifie éviter de détruire sa voiture.

Sargeant s’est vu confier le volant de Williams dans le cadre d’une promotion de F2 au moment même où le sport commençait à connaître un boom de popularité aux États-Unis. Il est le premier pilote américain en F1 depuis le bref passage d’Alexander Rossi en 2015 avec une opportunité en or qui s’offrait à lui.

Même Christian Horner de Red Bull à l’époque a salué la décision de mettre un Américain au volant.

« Nous avons besoin d’un pilote américain », a déclaré Horner en 2022. « Et pas seulement un pilote, mais aussi un pilote performant. »

Cette deuxième partie est la partie la plus difficile.

Sargeant n’allait pas se battre pour des victoires en course chez Williams. Les voitures de l’équipe n’ont tout simplement pas ce genre de muscle. Mais un pilote Williams peut tracer la voie du succès et acquérir une expérience précieuse.

Le pilote Mercedes George Russell a passé trois ans chez Williams avant d’être appelé dans la grande écurie en 2022. Alex Albon, d’abord promu puis rétrogradé chez Red Bull, a ravivé sa carrière chez Williams.

Albon occupe actuellement la 13e place au classement des pilotes avec 23 points de retard sur cinq top 10. Albon a terminé devant Sargeant dans chaque course, les deux voitures Williams ont atteint la fin.

Après une chute lors des qualifications au Japon, James Vowles, directeur de l’équipe Williams, a noté que les dépenses s’accumulaient. La simple fabrication de pièces de rechange pour les voitures de Sargeant compromettait le développement pour 2024.

Puis vint la course dans le désert du Qatar. La forte chaleur a touché plusieurs conducteurs. Sargeant a tellement lutté qu’il a dû abandonner la course prématurément.

Mais Vowles ne veut pas abandonner le jeune Américain.

« Nous avons amené Logan avec un minimum de tests », a déclaré Vowles. « Nous avons la responsabilité de veiller à donner à Logan toutes les chances de réussir. Je ne crois pas que nous l’ayons encore fait. Il est rapide.

« À la fin de l’année, nous le saurons, et je pourrai le regarder dans les yeux et savoir que nous lui avons donné la meilleure opportunité, ou qu’il sera absolument dans la voiture l’année prochaine, » dit Vowles.

Sargent pense qu’il peut terminer la saison en force. Commencer ce week-end aiderait. Le calendrier de la F1 compte trois courses américaines et chacune attire l’attention sur la façon dont les Américains se comportent dans un sport qui continue de croître ici.

« Cela a parfois été frustrant, mais depuis les vacances d’été, j’ai en quelque sorte retrouvé la vitesse. Ce qui compte, c’est de rassembler tout cela », a déclaré Sargeant.

APPARENCE D’ANDRETTI

Michael Andretti était au COTA vendredi avec de nombreux cadres supérieurs d’Andretti Global dans le but d’élargir la grille pour accueillir une équipe américaine de deux voitures en 2025.

Sa candidature a déjà été approuvée par la FIA, l’instance dirigeante de la F1, mais il faut maintenant que Formula One Management approuve l’expansion. FOM appartient à Liberty Media Corp. et est dirigé par Stefano Domenicali.

Andretti a déclaré qu’il avait été empêché d’engager une conversation avec Domenicali, qui plus tôt cette semaine a été fêté par le champion de F1 1978 Mario Andretti à la National Italian American Foundation. Mario est le père de Michael et était également au COTA vendredi.

Michael Andretti poursuit toujours son désir de rejoindre la série mondiale de sports automobiles et, pour prouver son engagement, a dépensé des millions de dollars pour construire une voiture de F1 conforme aux spécifications 2023 qui sera testée dans la soufflerie Toyota la semaine prochaine à Cologne, en Allemagne.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait dépensé de l’argent pour construire une voiture avant même de savoir s’il serait autorisé à rejoindre la F1, Andretti a déclaré à l’Associated Press : « Nous avons dû lancer les dés. »

CHARGE MCLAREN

McLaren a marqué la seconde moitié de la saison avec cinq podiums lors des huit dernières courses. Cela comprend deux victoires consécutives avec des finitions 2-3 derrière le champion de la saison Max Verstappen au Japon et au Qatar. Cela a permis à l’équipe de remonter à 11 points d’Aston Martin pour la quatrième place du classement par équipe et à 79 points de Ferrari pour la troisième.

Carlos Sainz de Ferrari a déclaré qu’il pensait toujours que Ferrari pouvait retenir McLaren si l’équipe italienne évitait des incidents comme celui du Qatar où il n’a même pas pris le départ de la course à cause d’un problème mécanique.

« Si nous n’avons pas d’autres résultats (Do Not Finish) ou (Do Not Start), nous devrions pouvoir les garder », a déclaré Sainz.

COURSE SPRINT

La F1 organisera pour la première fois une course sprint de 19 tours le samedi sur le Circuit des Amériques. La course complète de dimanche compte 56 tours. Les qualifications pour la course de dimanche auront lieu vendredi, et les qualifications pour la course de sprint auront lieu samedi.

Oscar Piastri de McLaren a remporté la course de sprint du Qatar pour sa première victoire en F1.

___

Course automobile AP : https://apnews.com/hub/auto-racing

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)