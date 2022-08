L’Américain Logan Sargeant fera ses débuts en F1 avec Williams au Grand Prix des États-Unis

Logan Sargeant, pilote de l’académie Williams, devrait devenir le premier Américain en sept ans à participer à un week-end de course de Formule 1 lorsqu’il participera à la première séance d’essais du Grand Prix des États-Unis en octobre.

Sargeant prendra le contrôle de la FW44 du pilote Williams Nicholas Latifi pour la session de 60 minutes sur le Circuit des Amériques à Austin, au Texas, a annoncé mardi l’équipe dans un communiqué.

Le natif de Floride, âgé de 21 ans, qui dispute actuellement sa première saison de Formule 2, est en passe de devenir le premier Américain depuis Alexander Rossi en 2015 à participer à un week-end de Grand Prix de F1.

“Je suis super excité d’avoir cette opportunité de piloter mes premiers essais libres à Austin”, a déclaré Sargeant. « Avoir la chance de participer au Grand Prix des États-Unis est quelque chose d’extrêmement spécial pour moi.

“Un grand merci à Williams pour m’avoir fait confiance et cru en moi pour faire du bon travail. L’objectif pour moi sera d’apprendre le plus possible dans la nouvelle génération de voitures.

“J’ai hâte de profiter au maximum de cette expérience et de vraiment l’apprécier.”

Sargeant a fait un début impressionnant dans sa saison recrue en Formule 2 avec Carlin, décrochant deux victoires en course et deux podiums pour occuper la troisième place du classement.

Il est devenu le premier Américain à remporter une course dans la nouvelle série de Formule 2 lorsqu’il a triomphé à Silverstone en mai. Rossi, qui roule désormais en IndyCar, a gagné à Abu Dhabi en 2013 dans ce qui était alors la série GP2.

Sergeant a eu son premier aperçu des machines de Formule 1 lorsqu’il a participé à un test de jeune pilote avec Williams à Abu Dhabi en décembre dernier.

Toutes les équipes de F1 doivent faire courir un pilote avec une expérience limitée en F1 lors d’au moins deux premières séances d’essais du vendredi cette saison.

Williams, dernier du championnat, a cédé une place à la réserve néerlandaise de Mercedes Nyck de Vries lors du Grand Prix d’Espagne à Barcelone en mai.

