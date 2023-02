L’Américain John Nelson Poulos accusé du fémicide de Valentina Trespalacios

Commentez cette histoire Commenter

BOGOTÁ, Colombie – Le sans-abri était en train de passer au crible les poubelles qu’il pourrait recycler. Ce qu’il a trouvé à la place était un cadavre. Les jambes de Valentina Trespalacios avaient été soigneusement pliées pour que son corps puisse tenir dans une valise à roulettes bleue. Les bagages étaient emballés dans du ruban adhésif noir. Sa tête dépassait d’une ouverture.

La disparition, la mort et la découverte du jeune homme de 21 ans, un DJ ici, ont fasciné même cette nation, où le meurtre de femmes est devenu péniblement familier. Cela pourrait être au moins en partie dû à l’identité de l’homme accusé de sa mort : son petit ami américain.

Les autorités colombiennes ont accusé John Nelson Poulos, 35 ans, de féminicide et de dissimulation de preuves. Il a plaidé non coupable. S’il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 40 ans de prison.

L’affaire a dominé les journaux nationaux, les émissions et les médias sociaux pendant plus d’une semaine. Le fémicide, le meurtre d’une femme ou d’une fille pour son sexe, est un crime en Colombie depuis l’adoption de la loi Rosa Elvira Cely en 2015. Cely, 35 ans, une mère célibataire qui a été violée et tuée par une connaissance dans un parc de Bogotá en 2012, est devenu un symbole national de la violence sexiste.

L’Observatoire colombien indépendant du fémicide a recensé près de 600 décès en 2022, soit 1,6 par jour. Les défenseurs des femmes ici disent que les autorités n’ont pas répondu de manière adéquate au problème en général, et à l’affaire Trespalacios en particulier.

Yalime Roncancio, directrice de la Fondation colombienne du fémicide, souligne les commentaires des autorités sur la prétendue jalousie de Poulos.

“C’est un langage sexiste qui amène à la question : Qu’est-ce que la victime a fait pour provoquer son agresseur ?” dit-elle. “Le bureau du procureur général devrait faire preuve de plus de discrétion, de plus de respect envers les victimes.”

Les avocats de la défense ont exprimé leur inquiétude quant au droit de Poulos à la présomption d’innocence. Lors de son arrestation, il a été mis avec des menottes violettes – un symbole, selon la police, de “la justice en faveur des femmes”.

“La couleur violette écarte la présomption d’innocence qui ne peut être perdue qu’au procès”, a déclaré Marlon Díaz, un avocat de la défense qui n’est pas impliqué dans l’affaire. “C’est aussi le symbole d’un combat féministe qui n’appartient pas à la police.”

Le procureur en lune de miel est abattu par des tueurs à gages sur la plage

Mariana Botero est coordinatrice de la clinique juridique de l’Université Rosario sur la violence sexiste. Même après l’adoption de la loi de Cely, a-t-elle dit, lutter contre le fémicide ici reste un défi.

“Nous avons les normes, mais il y a beaucoup d’huissiers de justice qui nous traitent encore d'”exagérés””, a-t-elle déclaré. “C’est un État faible qui ne réagit normalement qu’aux cas bien médiatisés, tandis que d’autres restent oubliés.”

En effet, l’enquête, l’arrestation et la poursuite de Poulos ont progressé plus rapidement que ce que les Colombiens attendent de leur système de justice pénale. Les amis et la famille de Trespalacios ont signalé sa disparition sur les réseaux sociaux le matin du 22 janvier. Dans les 12 heures, son corps avait été retrouvé et sa famille prévenue.

Les enquêteurs disent que des images de surveillance prises dans le bâtiment où Trespalacios et Poulos séjournaient ce jour-là montrent Poulos partant avec une valise dans un caddie recouvert de ce qui semble être une couverture. Le natif du Wisconsin semble avoir du mal avec le poids des bagages alors qu’il les range dans le coffre d’un véhicule loué. Les archives montrent qu’il a ensuite pris un vol pour Panama.

Le téléphone portable de Trespalacios a été retrouvé à l’aéroport international El Dorado de Bogotá. Son corps a été retrouvé à deux kilomètres de là.

Le 24 janvier, deux jours après la découverte du corps de Trespalacios, une alerte d’Interpol a permis aux autorités de la ville de Panama d’arrêter Poulos avant qu’il n’embarque sur un vol pour Istanbul. Des responsables colombiens se sont rendus au Panama pour le ramener dans un avion de police bimoteur.

Ils dépendent du Machu Picchu pour survivre. Ils l’ont fermé quand même

Les amis et la famille de Trespalacios ont déclaré aux enquêteurs que le couple avait une relation à distance d’un an, selon les dossiers de la police. Ils se sont rencontrés environ quatre fois au Mexique et en Colombie avant d’emménager ensemble le 20 janvier.

L’amie de Trespalacios, María Silvana Núñez, a déclaré aux enquêteurs qu’ils s’étaient rencontrés lors d’une vidéoconférence la veille de la découverte du corps de son amie, selon les archives.

“Regardez comme il est désordonné”, a déclaré Trespalacios à Núñez, selon les archives. Núñez a souligné ses vêtements éparpillés sur le lit et a demandé pourquoi il avait apporté si peu s’il prévoyait de rester en Colombie. Les enquêteurs disent que Poulos n’a pas pris de bail mais a loué un appartement Airbnb et une voiture pendant quatre jours.

L’accusation a été entravée par la langue. Selon la loi colombienne, les étrangers doivent disposer de traducteurs pour les assister dans leur défense. Poulos a déclaré devant le tribunal qu’on lui avait refusé ce droit.

Avant la comparution de Poulos mardi, son avocat a surpris le tribunal en se retirant de l’affaire. Martin Riascos a déclaré qu’il avait été menacé – il n’a pas précisé par qui – et qu’il ne continuerait pas à représenter Poulos. Le traducteur fourni par l’État a également démissionné.

Poulos a dit au juge qu’il avait demandé un avocat depuis son arrestation mais qu’il avait été limité par la langue. Un assistant de Riascos était le seul anglophone qu’il pouvait trouver, a-t-il dit – c’est ainsi qu’il est devenu son avocat.

Au tribunal mercredi, Poulos avait un défenseur public et un nouveau traducteur.