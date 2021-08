L’Américain Isaiah Jewett fait preuve d’esprit sportif sur 800m

TOKYO – Exécutant la dernière courbe du 800 mètres masculin, l’Américain Isaiah Jewett était en première position pour terminer parmi les deux premiers de sa série. Malheureusement, une catastrophe involontaire s’est produite.

Le Botswanais Nijel Amos a fait trébucher par inadvertance Jewett par derrière et les deux coureurs de demi-fond se sont effondrés sur la piste.

« J’avais juste l’impression que lorsque je commençais à soulever, quelqu’un m’a frappé l’arrière du talon et cela m’a fait tomber », a déclaré Jewett. «C’était dévastateur. Je ne vais pas mentir.

Dans une remarquable démonstration d’esprit sportif, Jewett s’est relevé et a aidé Amos à se relever. Amos s’est excusé pour l’erreur, Jewett a mis son bras autour de lui et les deux ont terminé la course.

NE MANQUEZ JAMAIS UNE MÉDAILLE : Inscrivez-vous maintenant à notre newsletter olympique

VOUS VOULEZ UN ACCÈS DANS LES COULISSES DE TOKYO ? Inscrivez-vous aux textes olympiques pour obtenir un accès exclusif aux Jeux

Amos laissa Jewett terminer à un pas de lui. Jewett a terminé avant-dernier en 2:38,12 et Amos a terminé dernier en 2:38,49.

Mais où ils ont terminé était secondaire. Ce qui comptait, c’est qu’ils ont terminé la course et qu’ils ont montré à tous ceux qui ont été témoins dans le monde un exemple d’esprit sportif et de pardon.

« Je dois toujours terminer une course. J’ai aussi réveillé Nigel (Amos). Je pouvais voir qu’il était dévasté », a déclaré Jewett après la course. « Il s’est excusé auprès de moi. Je lui ai dit : ‘Terminons simplement la course, mec.’ »

Il n’y avait pas de rancune. Jewett a expliqué après la course qu’il espérait avoir fait un geste héroïque.

« À la fin de la journée, j’étais très frustré. J’étais tellement en colère parce que j’avais l’impression d’avoir une chance », a-t-il déclaré. « J’ai appris de toutes les animations de super-héros que je regarde, peu importe à quel point vous êtes fou, vous devez être un héros à la fin de la journée. C’était ma version d’essayer d’être un héros.

« Se lever et montrer un bon caractère, même si c’est mon rival ou celui avec qui je cours. Je ne veux pas de mal parce que c’est ce que font les héros. Ils montrent leur humanité à travers qui ils sont. Ils montrent qu’ils sont de bonnes personnes. «

Jewett a montré au monde sur la plus grande scène quel type de personne il est.