L’Américain Christian Pulisic absent à la mi-temps après un but face à l’Iran

Christian Pulisic attire l’attention dans la bouche de but après avoir marqué contre l’Iran en Coupe du monde. Getty Images

Christian Pulisic a été remplacé à la mi-temps après avoir marqué un but pour les États-Unis contre l’Iran lors de leur finale du Groupe B au Qatar mardi.

L’ailier de Chelsea a été impliqué dans une violente collision avec le gardien iranien Alireza Beiranvand peu avant la mi-temps alors qu’il tapait sur un centre de la tête de Sergino Dest pour mettre les États-Unis en tête 1-0.

Pulisic est resté au sol dans la bouche de but pendant quelques minutes avant de quitter le terrain et de recevoir l’attention des entraîneurs de l’équipe avant de revenir et de terminer la première mi-temps.

Brenden Aaronson a remplacé Pulisic après la mi-temps, les États-Unis ayant besoin d’une victoire pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Josh Sargent a été remplacé par Haji Wright à la 75e minute après avoir atterri maladroitement sur son pied droit en évitant un tacle. Comme Pulisic, il a également reçu un traitement sur le terrain mais a pu sortir du terrain.