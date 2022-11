L’Américain Brandon Nakashima décroche le titre

L’Américain Brandon Nakashima a battu le Tchèque Jiri Lehecka pour soulever le trophée de tennis Next Gen ATP Finals à Milan samedi.

A LIRE AUSSI| L’équipe indienne junior féminine remporte l’or aux championnats asiatiques d’armes à air comprimé

Nakashima, classé 49e, a battu Lehecka, 74e, 4-3 (7/5), 4-3 (8/6), 4-2 dans le tournoi qui met en vedette les huit meilleurs joueurs âgés de 21 ans et moins sur le Circuit ATP.

Le joueur de 21 ans, qui a remporté son premier titre ATP cette année à San Diego, succède à l’Espagnol Carlo Alcaraz qui a triomphé dans le tournoi Next Gen l’année dernière et a remporté le trophée de l’US Open en septembre dernier.

Alcaraz, 19 ans, est devenu le plus jeune numéro un mondial masculin après sa victoire à l’US Open et aurait participé à la finale de l’ATP Tour qui débute à Turin dimanche et non à la Next Gen, mais a déclaré forfait à cause d’une déchirure abdominale.

https://www.youtube.com/watch?v=Ng5idwdTFxM” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Dane Holger Rune, 19 ans, vainqueur du Masters de Paris et désormais classé 10e mondial, a préféré être suppléant à la finale de l’ATP Tour plutôt que de participer à l’événement Next Gen.

Lire tout le Dernières nouvelles sportives ici