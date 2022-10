L’Américain aux 250 records du monde balance une guitare sur le menton pour en briser une autre

David Rush de l’Idaho, aux États-Unis, n’est pas l’homme à défier sur n’importe quelle tâche. L’homme a déjà environ 250 records du monde Guinness à son actif, et il n’est pas prêt à se contenter de ce nombre. Battre un record après l’autre semble être une tâche banale pour lui. David a récemment ajouté une autre plume à son palmarès en établissant un nouveau record du monde. Cette fois, il établit un record du monde en équilibrant une guitare sur son menton pendant 1h35.

En créant son propre record, David a également battu un autre record. Équilibrant la guitare en continu sur son menton pendant 1 heure 35 minutes, il a surpassé Christian Roberto López Rodriguez, basé en Espagne, qui avait auparavant réalisé le même exploit pendant 1 heure 13 minutes. C’était un record du monde jusqu’à ce que David Rush le batte.

Cependant, lors de sa première tentative, David n’était pas au courant du record détenu par Christain Roberto et a donc équilibré la guitare pendant 1 heure et 12 minutes. Il s’est vite rendu compte qu’il avait manqué de battre un record du monde d’une minute, puis a réessayé, battant le record précédent cette fois. Dans une vidéo YouTube qu’il a téléchargée, il a décrit la tâche comme étant de plus en plus pénible.

David Rush a lancé son voyage de battre des records du monde pour créer le sien en 2015. L’année dernière, il s’est lancé dans un voyage incroyable en battant un record du monde Guinness chaque semaine de l’année. Il a déjà réussi à en casser plusieurs, alors que certains restent à confirmer par l’équipe Guinness. Selon sa biographie sur son propre site Web, “Il est le jongleur le plus rapide du monde, le jongleur le plus lent du monde, et détient le record du plus grand nombre de boules de bowling jonglées, du plus grand nombre de jonglages consécutifs à la hache et de la plus longue durée d’équilibrage d’un vélo sur le menton.”

