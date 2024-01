L’Américain a acheté un appartement en Espagne et s’est refait une nouvelle vie. “Je n’ai pas regardé en arrière”

CNN

S’installer dans une ville méditerranéenne ensoleillée en Espagne n’est pas toujours uniquement destiné à un style de vie plus détendu, même si les siestes sont un plus indéniable. Faire le grand saut peut également mener aux activités dont vous avez rêvé dans un endroit que vous aimez.

Demandez simplement à Matthew Coe.

Cet avocat spécialisé dans l’immobilier et les sociétés, âgé de 60 ans, originaire de Wenatchee, dans l’État de Washington, a pris un nouveau départ après que la crise économique mondiale a frappé son travail dans le secteur hôtelier, le poussant à reconsidérer ses projets d’avenir. Il a quitté son emploi en entreprise à Hong Kong auprès d’une grande marque hôtelière et a déménagé en Europe.

Parmi toutes les villes que Coe a visitées et vécues au cours de sa carrière, notamment Hong Kong, Singapour, Seattle et Chicago, il a choisi Barcelone, en Espagne, une ville décontractée. Avec le recul, il dit qu’il n’a aucun regret.

« Les voyages dans les pays méditerranéens ont toujours été ma destination préférée. Je ne pouvais pas me lasser de pays comme la Turquie, l’Espagne, l’Italie et la Grèce. Lorsque les retombées de la Grande Récession ont apporté des changements dans mon lieu de travail en entreprise, j’ai décidé qu’il était temps de tourner la page de cette vie et de poursuivre de nouveaux intérêts, notamment l’apprentissage d’une langue étrangère », a déclaré Coe à CNN.

Cette décision a permis d’acquérir bien plus que des connaissances en espagnol.

Jordi Folch Matthew Coe a acheté un appartement à Barcelone en 2021. Il a fondé une entreprise qui aide d’autres personnes à s’orienter dans l’achat d’une propriété dans la ville.

“Ce qui a commencé, dans mon esprit, comme une pause ou un congé sabbatique, s’est transformé en un nouveau chapitre de ma vie en Europe et de mes activités entrepreneuriales liées à l’investissement immobilier et au design.”

Coe a « testé » le rythme et la taille de Valence et de Madrid, vivant pendant un certain temps dans des appartements loués dans les deux villes avant de conclure un bail plus long à Barcelone..

Il a travaillé comme consultant pour le même groupe hôtelier pendant plusieurs années tout en étudiant l’espagnol et a finalement commencé à acheter et à rénover des appartements à vendre. Coe est retourné à Hong Kong pendant plusieurs années, mais le début de la pandémie de Covid-19 début 2020 l’a incité à s’enraciner plus durablement à Barcelone – « un endroit plus agréable pour surmonter la pandémie que d’être strictement confiné à Hong Kong ». », avec un coût de la vie nettement inférieur.

«Je n’ai pas regardé en arrière. Je sais maintenant que la Catalogne est chez moi”, a déclaré Coe.

Son retour à Barcelone en juillet 2020, au plus fort de la pandémie était le choix naturel pour lui : le bon mélange de culture, de nourriture, de météo et de style de vie.

En 2021, il a rendu ce déménagement plus permanent en achetant un appartement de 90 mètres carrés (environ 970 pieds carrés) dans un immeuble moderniste du milieu des années 1920, dans le quartier animé de Sant Antoni à Barcelone. Il a payé 400 000 euros (environ 435 000 dollars) et l’a rénové pour 125 000 euros (environ 135 000 dollars).

Il a remanié les lieux, supprimant les murs intérieurs et combinant les pièces pour créer une grande chambre avec un espace salle de bain ouvert et un dressing. L’appartement d’une chambre et d’une salle de bain et demie dispose de deux balcons et d’une petite terrasse arrière.

Matthieu Coe Coe a entièrement rénové l’appartement qu’il a acheté dans le quartier animé de Sant Antoni.

Coe, qui vit à l’étranger depuis 2006, n’a pas de nostalgie des États-Unis, où il se rend plusieurs fois par an.

« Les montagnes et les lacs du nord-ouest du Pacifique me manquent et, bien sûr, ma famille. A part ça, je ne manque vraiment de rien et je trouve tout ce dont j’ai besoin à Barcelone. Je me suis plus que adapté au style de vie en Espagne. Je ne peux pas imaginer retourner aux États-Unis à ce stade.

Je sors de mon immeuble et avant d’atteindre le premier virage, j’ai déjà salué une demi-douzaine de personnes. C’est une vraie communauté. Matthieu Coe

Barcelone a vraiment capturé Coe avec son ambiance vibrante, petite et accessible avec un mélange d’expatriés et de locaux, une ville qui « bourdonne d’activité, promettant des découvertes presque tous les jours ou soirs de la semaine ».

Aucune autre ville de la Méditerranée n’est aussi internationale que Barcelone, dit-il, et le quartier dans lequel il vit est un mélange d’étals de marché et de magasins, où les habitants et les commerçants locaux sont devenus de nouveaux amis.

« Je sors de mon immeuble et avant d’arriver au premier virage, j’ai déjà salué une demi-douzaine de personnes. C’est une véritable communauté, et j’ai le sentiment d’en faire partie », a déclaré Coe.

« Cela se produit certainement aux États-Unis, mais pas avec le même niveau d’engagement. Si les villes américaines avaient plus de densité et moins de voitures, cela pourrait peut-être être reproduit dans une certaine mesure. Le fait de vivre ici au quotidien conduit à une qualité de vie inégalée nulle part ailleurs où j’ai vécu.

Jordi Folch La rénovation a consisté à supprimer certains murs pour créer une grande chambre avec un dressing et une salle de bains décloisonnés.

Le style de vie lent de Barcelone et le climat chaud de la Méditerranée ont été autant d’atouts qui ont soutenu la décision de Coe d’ouvrir sa propre entreprise, VistaFutura, en 2022 pour aider d’autres expatriés à trouver un logement, en les mettant en contact avec des architectes et des constructeurs locaux.

« Plus tard dans la vie, j’ai eu la chance de faire ce que je voulais vraiment faire dans un endroit où j’aime vivre », a-t-il déclaré.

Mais déménager était loin d’être un jeu d’enfant. Il devait d’abord trouver comment vivre légalement en Espagne.

“J’ai parcouru le processus de visa et obtenu ma résidence par moi-même en lisant les lois et les forums d’immigration (un excellent moyen d’améliorer mon espagnol), en faisant la queue pour obtenir des informations et en appelant le consulat espagnol.”

Il a fait quelques « mauvais virages », a-t-il déclaré, et le processus a pris beaucoup de temps.

“Ma propre expérience, cependant, m’a incité à créer ma propre entreprise pour aider d’autres personnes souhaitant s’installer à Barcelone.”

Coe dispose d’un visa de résident permanent (Residencia Larga Duración), lui permettant de travailler et de résider en Espagne de manière permanente. Il dit que ce n’est pas si difficile à obtenir pour les autres citoyens américains, il suffit d’un peu de diligence dans la préparation des documents et de patience pour finaliser le dossier.

Jordi Folch Les carreaux colorés dans tout l’appartement contribuent à délimiter les différents espaces de vie, y compris cet espace de travail.

Il a rapidement adopté le rythme quotidien et les habitudes décontractées de l’Espagne.

En milieu de journée, il passe au marché local pour récupérer des produits frais pour le déjeuner. Puis il succombe à la sieste emblématique, reprend le travail l’après-midi puis sort le soir pour des tapas avec des amis et des films espagnols pour perfectionner ses compétences linguistiques.

Les week-ends sont consacrés à assouvir son envie de voyager, en montant dans un train ou un bus pour une randonnée côtière ou vallonnée dans les contreforts de la région. Pyrénées où Coe séjourne dans un cadre cosy typique hostales.

L’entreprise qu’il a créée est peut-être un métier de rêve, mais elle comporte des défis et des épisodes amusants, notamment lorsqu’il s’agit de clients américains accros à la course effrénée et qui n’arrivent pas à comprendre le mode de vie lent espagnol.

“Les Américains essaient d’en faire trop en trop peu de temps et s’énervent lorsqu’ils ne peuvent pas fixer de rendez-vous en milieu d’après-midi ou trouver une entreprise fermée un dimanche”, a déclaré Coe. «Je les entends se plaindre de la difficulté de faire avancer les choses en Espagne et de combien cela serait plus facile aux États-Unis. Cette attitude est un moyen infaillible de garantir qu’on ne s’adapte jamais.

Jordi Folch La communauté dont Coe fait désormais partie constitue une grande partie de l’attrait de la ville.

Le mode de vie espagnol a fourni une leçon utile, apprenant à Coe à ralentir et à accepter le rythme. Il dit que les choses se font à la manière méditerranéenne, juste un peu plus lentement.

Il a également adopté l’horaire de travail des Espagnols, s’arrêtant pour un long déjeuner et ne reprenant pas le travail avant 16 heures. Mais les dîners tardifs, qui ont tendance à commencer à 22 heures et à se prolonger jusqu’à minuit, sont interdits pour lui.

« À moins d’être un oiseau de nuit, j’ai du mal à dîner après 21 heures et à me coucher vers 23 heures. Dur pour le système digestif ! »

Faire l’épicerie est beaucoup plus relaxant et implique une activité physique saine et légère.

