Lamentation du pape : les vents glacés de la guerre secouent l’humanité à Noël

A midi, heure locale, François a prononcé le discours traditionnel « Urbi et Orbi » (latin pour « à la ville et au monde ») depuis le balcon central de la Basilique Saint-Pierre.

Des dizaines de milliers de touristes, pèlerins et habitants de Rome se pressaient sur la place Saint-Pierre pour écouter le pontife et recevoir sa bénédiction.

François a également cité des conflits de longue date au Moyen-Orient, y compris en Terre Sainte, “où ces derniers mois, la violence et les affrontements ont augmenté, entraînant des morts et des blessés dans leur sillage”. En outre, il a prié pour une trêve durable au Yémen et pour la réconciliation en Iran et au Myanmar.