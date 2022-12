Lamentation du pape : les vents glacés de la guerre secouent l’humanité à Noël

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le pape François a profité de son message de Noël dimanche pour déplorer les “vents glacials de la guerre” qui secouent l’humanité et pour lancer un appel passionné à la fin immédiate des combats en Ukraine, un conflit vieux de 10 mois qu’il a qualifié d'”insensé”.

François a prononcé le discours traditionnel Urbi et Orbi depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre devant des dizaines de milliers de touristes, pèlerins et habitants de Rome entassés sur la place Saint-Pierre.

François a également cité des conflits de longue date au Moyen-Orient, y compris en Terre Sainte, “où ces derniers mois, la violence et les affrontements ont augmenté, entraînant des morts et des blessés dans leur sillage”. En outre, il a prié pour une trêve durable au Yémen et pour la réconciliation en Iran et au Myanmar.

Il a déploré qu’à Noël, le “chemin de la paix” soit bloqué par des forces sociales qui incluent “l’attachement au pouvoir et à l’argent, l’orgueil, l’hypocrisie, le mensonge”.

“En effet, nous devons reconnaître avec tristesse que, alors même que la pince de la paix nous est donnée, les vents glacials de la guerre continuent de secouer l’humanité”, a déclaré François.

Le pape François prononce son discours “Urbi et Orbi” le jour de Noël (AFP via Getty Images)

“Si nous voulons que ce soit Noël, la naissance de Jésus et de la paix, regardons vers Bethléem et contemplons le visage de l’enfant qui est né pour nous”, a-t-il dit. “Et dans ce petit visage innocent, voyons les visages de tous ces enfants qui, partout dans le monde, aspirent à la paix.”

François a exhorté les fidèles à se souvenir des millions d’Ukrainiens qui étaient sans électricité ni chauffage dimanche en raison des attaques russes contre les infrastructures énergétiques, ainsi que des millions d’autres réfugiés à l’étranger ou déplacés dans leur pays depuis l’invasion du 24 février ordonnée par le président russe. Vladimir Poutine.

“Voyons aussi les visages de nos frères et sœurs ukrainiens, qui vivent ce Noël dans le noir et le froid, loin de chez eux en raison des ravages causés par 10 mois de guerre”, a déclaré le pontife.

Une bannière en faveur de l’Ukraine sur la place Saint-Pierre alors que le pape François dirige la prière Urbi et Orbi (APE)

Le pape a prié pour que le Seigneur « éclaire l’esprit de ceux qui ont le pouvoir de faire taire le tonnerre des armes et mette un terme immédiat à cette guerre insensée !

“En ce jour, alors que nous sommes assis autour d’une table bien dressée, ne détournons pas notre regard de Bethléem, une ville dont le nom signifie ‘maison du pain’, mais pensons à tous ceux, surtout les enfants, qui ont faim alors qu’ils sont énormes. des quantités de nourriture sont gaspillées chaque jour et des ressources sont dépensées en armes.

“La guerre en Ukraine a encore aggravé cette situation, mettant des peuples entiers en danger de famine, en particulier en Afghanistan et dans les pays de la Corne de l’Afrique”, a déclaré Francis.