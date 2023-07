L’amendement sur les droits à l’avortement est approuvé pour le scrutin de novembre dans l’Ohio, promettant une lutte instable cet automne

COLUMBUS, Ohio (AP) – Les électeurs de l’Ohio auront l’occasion cet automne de décider de garantir ou non l’accès à l’avortement dans l’État, mettant en place une lutte instable pleine de messages émotionnels et d’affirmations factuelles concurrentes.

Les responsables de l’État ont déclaré mardi qu’une mesure de vote visant à modifier la constitution de l’État avait suffisamment de signatures. Il établirait « un droit fondamental à la liberté reproductive » avec des « limites raisonnables ». Dans un langage similaire à un amendement constitutionnel que les électeurs du Michigan ont approuvé en novembre dernier, il exigerait que les restrictions imposées au-delà de la viabilité du fœtus en dehors de l’utérus, qui se situe généralement autour de la 24e semaine de grossesse et était la norme sous Roe v. Wade, soient basées sur des preuves des avantages pour la santé et la sécurité des patients.

« Chaque personne mérite le respect, la dignité et le droit de prendre des décisions en matière de santé reproductive, y compris celles liées à sa propre grossesse, aux soins en cas de fausse couche et à l’avortement sans ingérence du gouvernement », ont déclaré Lauren Blauvelt et le Dr Lauren Beene, membres du comité exécutif d’Ohioans United for Reproductive Rights, dans un communiqué.

Le secrétaire d’État républicain Frank LaRose a déterminé que les Ohioans unis pour les droits reproductifs ont soumis près de 496 000 signatures valides, plus que les 413 446 nécessaires pour poser la question aux électeurs le 7 novembre. La coalition a soumis plus de 700 000 signatures au total.

Il reste à voir quel pourcentage de l’électorat de l’Ohio doit soutenir l’amendement pour qu’il soit adopté. Cela dépendra du résultat d’une élection spéciale du 8 août convoquée par les républicains de Statehouse pour déterminer s’il faut relever le seuil pour faire passer les futurs changements constitutionnels d’une majorité simple en place depuis 1912 à une supermajorité de 60%. Un sondage AP VoteCast de l’année dernière a révélé que 59% des électeurs de l’Ohio ont déclaré que l’avortement devrait généralement être légal.

La mesure du scrutin d’août éliminerait également la période de durcissement de 10 jours pendant laquelle les campagnes dirigées par les citoyens peuvent soumettre des signatures supplémentaires si elles échouent la première fois, et augmenterait le nombre de comtés où les signatures doivent être collectées de 44 à 88. Mais ces dispositions arriveraient trop tard pour avoir un impact sur la question de l’avortement, qui a déjà rencontré des obstacles juridiques et administratifs pour être maintenant prête pour un vote.

L’avortement reste légal dans l’État jusqu’à 20 semaines de gestation, en vertu d’une ordonnance d’un juge émise dans le cadre d’un procès contestant une interdiction une fois que l’activité cardiaque peut être détectée, ou environ six semaines après le début de la grossesse, c’est-à-dire avant même que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes. Le procureur général républicain a demandé à la Cour suprême de l’Ohio d’annuler la suspension.

Le réseau anti-avortement de l’Ohio a signalé qu’il était prêt à combattre la proposition de novembre, promettant une campagne d’opposition véhémente et bien financée.

La proposition rejoint d’autres dans le pays qui ont été motivées par la décision de la Cour suprême des États-Unis l’été dernier d’annuler Roe v. Wade et le droit national à l’avortement autrefois protégé, laissant la politique d’avortement aux États individuels.

Lors du premier test à l’échelle de l’État après cette décision, les électeurs du Kansas ont protégé de manière retentissante le droit à l’avortement en août dernier. En novembre, cinq autres États – la Californie, le Kentucky, le Michigan, le Montana et le Vermont – ont soit inscrit le droit à l’avortement dans leur constitution, soit rejeté les restrictions constitutionnelles à la procédure.

Julie Carr Smyth, Associated Press