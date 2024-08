L’amendement sur le droit à l’avortement dans le Missouri fait face à des contestations judiciaires de dernière minute

COLUMBIA, Missouri — Les deux camps du débat sur l’opportunité d’inscrire le droit à l’avortement dans la constitution du Missouri ont déposé des recours juridiques de dernière minute dans l’espoir d’influencer la manière dont, et si, la proposition sera soumise aux électeurs.

Le Missouri a interdit presque tous les avortements immédiatement après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade en 2022. En réponse, une campagne visant à rétablir l’accès à l’avortement dans l’État fait pression pour qu’un amendement constitutionnel soit proposé qui garantirait le droit à l’avortement.

Les tribunaux ont jusqu’au 10 septembre pour apporter des modifications au scrutin de novembre, a déclaré le porte-parole du bureau du secrétaire d’État, JoDonn Chaney.

Face à l’échéance imminente, deux législateurs républicains et un éminent leader anti-avortement ont intenté la semaine dernière une action en justice pour faire rejeter l’amendement.

Mary Catherine Martin, avocate principale de la Thomas More Society, qui représente les plaignants, a déclaré dans un communiqué que le bureau d’Ashcroft n’aurait jamais dû autoriser l’amendement à être soumis au vote de novembre. Elle a déclaré que la mesure n’informe pas les électeurs de l’éventail des réglementations et lois sur l’avortement qui seront abrogées si l’amendement est adopté.

« Il s’agit d’une campagne de la terre brûlée, qui rase les livres de loi de nos États de toutes les protections essentielles pour les femmes et les enfants vulnérables, les enfants à naître innocents, les parents et tout contribuable qui ne veut pas que son argent serve à payer l’avortement et d’autres décisions extrêmes que cet amendement définit comme des « soins », a déclaré Martin.

Les audiences dans cette affaire n’ont pas encore été fixées.

La campagne pour le droit à l’avortement poursuit également Ashcroft en raison de la manière dont son bureau décrit la mesure.

« Un vote « oui » consacrera le droit à l’avortement à tout moment de la grossesse dans la Constitution du Missouri », selon le texte rédigé par le bureau du secrétaire d’État. « De plus, il interdira toute réglementation de l’avortement, y compris les réglementations destinées à protéger les femmes qui se font avorter et interdira tout recours civil ou pénal contre quiconque pratique un avortement et blesse ou tue les femmes enceintes. »

Un procès visant à réécrire ce texte soutient que la mesure permet aux législateurs de réglementer l’avortement après la viabilité du fœtus et autorise les poursuites pour faute médicale et pour mort injustifiée.

Le langage d’Ashcroft est « intentionnellement argumentatif et est susceptible de créer un préjugé contre la mesure proposée », ont écrit les avocats dans la pétition.

Chaney a déclaré que le bureau du secrétaire d’État maintiendrait la description actuelle de la mesure et que « le tribunal peut examiner ces informations, comme cela arrive souvent ».

Ce n’est pas la première fois qu’Ashcroft s’oppose à la campagne pour le droit à l’avortement. L’année dernière, Les tribunaux du Missouri ont rejeté un résumé du vote proposé pour l’amendement rédigé par Ashcroft, jugeant que sa description était politiquement partisane.

La plainte déposée par la campagne pour le droit à l’avortement doit être jugée le 4 septembre.

L’amendement du Missouri fait partie d’un poussée nationale pour avoir des électeurs se prononcer sur l’avortement depuis l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade.

Des mesures visant à protéger l’accès ont déjà été présentées aux électeurs cette année en Arizona, au Colorado, en Floride, dans le Maryland, au Montana, au Nevada et au Dakota du Sud, ainsi que dans le Missouri.

Des batailles juridiques ont éclaté dans tout le pays sur la question de savoir s’il fallait permettre aux électeurs de décider de ces questions – et sur les mots exacts utilisés sur les bulletins de vote et les documents explicatifs. Plus tôt cette semaine, la plus haute cour de l’Arkansas a confirmé une décision pour empêcher qu’une initiative de vote sur le droit à l’avortement ne soit soumise au scrutin de novembre de l’État, en convenant avec les responsables électoraux que le groupe à l’origine de la mesure n’avait pas correctement soumis la documentation concernant les collecteurs de signatures qu’il avait embauchés.

Les électeurs des sept États qui ont posé des questions sur l’avortement sur leur bulletin de vote depuis 2022 se sont rangés du côté des partisans du droit à l’avortement.