L’amendement du syndicat n’a pas encore trouvé le feu des projecteurs de la saison électorale – Shaw Local

Le sujet d’aujourd’hui est une gracieuseté du lecteur de Sheffield, JD :

«Voudriez-vous, s’il vous plaît, enquêter sur ce qu’est vraiment cet amendement 1 qui doit apparaître sur le scrutin du 8 novembre. Je lis en ligne qu’il s’agira d’une hausse d’impôt déguisée en ” amendement sur les droits des travailleurs “, alors qu’en fait, soutenir cela empêcherait des réformes de bon sens visant à réduire le fardeau fiscal des propriétaires et donnerait à l’Illinois le ” droit ” d’augmenter les impôts fonciers. J’apprécierais votre aide pour comprendre et informer le public.

Excellente question. En commençant par les faits bruts, les Illinoisiens seront invités à voter par oui ou par non sur l’ajout du libellé suivant à la Constitution de l’État :

« (a) Les employés ont le droit fondamental de s’organiser et de négocier collectivement par l’intermédiaire de représentants de leur choix dans le but de négocier les salaires, les horaires et les conditions de travail, et de protéger leur bien-être économique et leur sécurité au travail. Aucune loi ne doit être adoptée qui interfère avec, nie ou diminue le droit des employés de s’organiser et de négocier collectivement sur leurs salaires, heures et autres termes et conditions d’emploi et de sécurité sur le lieu de travail, y compris toute loi ou ordonnance qui interdit l’exécution ou l’application d’ententes entre employeurs et organisations syndicales représentatives de salariés exigeant l’adhésion à une organisation comme condition d’emploi.

“(b) Les dispositions de la présente section prévalent sur celles de la section 6 de l’article VII.”

Scott T.Holland

Les partisans l’appellent en effet l’Amendement sur les droits des travailleurs. Ils plaident leur cause sur workersrights.com, promettant que le passage “mettra plus d’argent dans les poches des travailleurs qui s’uniront pour négocier des augmentations, aidant les familles de travailleurs à faire face à la hausse des coûts tout en renforçant notre économie et nos communautés”.

Les opposants, notamment l’Illinois Policy Institute (illinoispolicy.org), disent que la promulgation “conduirait à des augmentations d’impôts substantielles pour les travailleurs de l’Illinois et les propriétaires de petites entreprises”.

Lorsque l’Assemblée générale a inscrit la mesure sur le bulletin de vote, elle a également codifié le langage expliquant le pour et le contre aux électeurs. Ce texte fait référence à l’avis de la Cour suprême des États-Unis de 2018 selon lequel les employés du secteur public ne peuvent être contraints de payer des cotisations syndicales afin de conserver leur emploi et explique que l’amendement « nierait cette protection aux travailleurs du secteur privé. L’amendement stipule également que les législateurs ne pourraient jamais “interférer avec, nier ou diminuer” certains droits. Ces termes sont larges et indéfinis et laissent les législateurs sans la possibilité de clarifier par la législation. »

Je continuerai à explorer la question à l’approche de novembre. Mais il convient de noter que l’e-mail de JD est arrivé le 21 juin ; en 10 semaines depuis que ni le gouverneur JB Pritzker ni le sénateur de l’État challenger Darren Bailey, R-Xenia, n’ont centré la question de manière significative dans leur campagne.

Ce référendum et les courses à la Cour suprême de l’État pourraient avoir une signification plus durable à l’échelle de l’État que le résultat du poste de gouverneur, mais jusqu’à présent, les dépenses de campagne racontent une histoire différente.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l'État pour Shaw Media.