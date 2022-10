L’amendement 1 ne génère pas le buzz de la mesure du scrutin de 2020 – Shaw Local

L’amendement 1 est-il important ?

De toute évidence, tout effort visant à modifier de manière permanente la constitution de l’État est important, et l’amendement 1 est donc très certainement important. Mais ce cycle électoral est étroitement éloigné d’un effort raté pour promulguer un amendement permettant des taux d’imposition progressifs, et il y a une baisse notable de l’attention.

L’amendement 1 accorderait un “droit fondamental de s’organiser et de négocier collectivement et de négocier les salaires, les horaires et les conditions de travail, et de promouvoir leur bien-être économique et leur sécurité au travail” et empêcherait les gouvernements étatiques ou locaux de promulguer “toute loi qui interfère avec, nie ou diminue le droit des employés de s’organiser et de négocier collectivement sur leurs salaires, leurs heures de travail et d’autres conditions d’emploi et de sécurité au travail.

Scott T. Holland est un ancien rédacteur en chef adjoint du Times qui continue de contribuer sa chronique ainsi que son aide à l’édition et à la rédaction. Il peut être contacté à scotth@mywebtimes.com, facebook.com/salmagundi ou twitter.com/sth749.

J’étais l’un des trois panélistes d’une session de l’Illinois Associated Press Media Editors sur le sujet, posant des questions à un groupe de journalistes de la presse écrite réunis. Les invités étaient Joe Bowen, directeur des communications pour Votez oui pour les droits des travailleurs, le seul comité politique organisé faisant campagne sur la question; et Mailee Smith, directrice de la politique du travail et avocate à l’Illinois Policy Institute, qui s’oppose à la mesure.

Pour lire un récapitulatif de Capitol News Illinois, visitez tinyurl.com/AmendOneIAPME. Une vidéo du forum est sur tinyurl.com/AmendOneVideo.

Je n’ai pas demandé pourquoi l’amendement 1 semble cloisonné par rapport à la poussée fiscale progressive, qui s’est répercutée sur le scrutin de 2020, y compris les votes de maintien à la Cour suprême. Toute personne disposant d’une boîte aux lettres ou d’un écran vidéo dans l’Illinois en 2020 se souvient d’avoir été inondée de publicités pour et contre – pas de véritable surprise étant donné que chaque partie a dépensé plus de 60 millions de dollars.

IPI utilise ses canaux existants pour diffuser le message de non, tandis que Votez oui pour les droits des travailleurs a dépensé près de 5 millions de dollars lors de la dernière vérification, soit environ 4 % du total dépensé il y a deux ans. Aucun des deux candidats au poste de gouverneur n’a centré la question de manière significative, et ce n’était pas un sujet majeur dans le débat de jeudi.

Par e-mail, Smith m’a dit qu’elle pense que le gouverneur JB “Pritzker est la principale raison” L’amendement 1 ne reçoit pas la même attention et le même financement que l’amendement fiscal. “Bien qu’il ait approuvé l’amendement 1, il se concentre également sur de nombreuses autres questions qui, selon moi, lui gagneront en faveur.”

Bowen a suggéré que l’amendement 1 “n’est vraiment pas une question politique” et a déclaré que les travailleurs avec qui il parle sont “fatigués des intérêts particuliers et des politiciens qui jouent avec leurs droits au travail et leurs moyens de subsistance. Ils comprennent que leurs droits au travail ne devraient pas être modifiés s’il y a quelqu’un de nouveau dans le bureau du gouverneur ou siégeant à la Cour suprême de l’État, et les électeurs sont prêts à protéger leurs droits.

Réussite ou échec, les implications se croiseront avec de nombreux bureaux également sur le bulletin de vote. Les électeurs devraient tenir compte de cette réalité.

