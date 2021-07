L’amende dérisoire de la NFL à l’équipe de football de Washington laisse de nombreux «livides»

Après avoir consacré tant de ressources au cours des dernières années pour transmettre un fort sentiment de moralité et de compréhension, la NFL semblait jeudi plus soucieuse de protéger la sienne que d’assurer la responsabilité et la protection des femmes dans son emploi.

Tout en annonçant l’achèvement d’une enquête d’un an sur les allégations de harcèlement sexuel généralisé et d’inconduite au sein de l’équipe de football de Washington, la NFL a infligé une amende de 10 millions de dollars à l’équipe, ordonnant que cet argent soit versé à des organisations caritatives qui se concentrent sur le renforcement du caractère et la lutte contre l’intimidation. initiatives. Et plutôt que de suspendre le propriétaire de l’équipe Daniel Snyder, la ligue a annoncé qu’il avait volontairement confié les opérations quotidiennes de l’équipe à sa femme Tanya Snyder pendant qu’il se concentrait sur la conclusion d’un nouveau contrat de stade.

Très peu à ce sujet transmet la responsabilité de la NFL.

Au lieu de cela, la décision de prendre les choses en main avec Snyder a amené de nombreux anciens employés qui ont subi des mauvais traitements sous la surveillance de Snyder à considérer l’enquête de la NFL comme une imposture.

« La décision d’aujourd’hui de la NFL me laisse livide et extrêmement déçue », a déclaré Megan Imbert, qui a travaillé pour Washington de 2006 à 2011, dans une déclaration à USA TODAY Sports. «Au cours des derniers mois, la NFL, en particulier Roger Goodell, a dépensé son énergie à louer les changements que les Snyders ont apportés avec très peu de commentaires sur nous et sur l’enquête. Je ne peux pas m’empêcher de me demander si les filles (de Goodell) ont vécu ce que je sais dans ce rapport s’il agirait avec plus d’empathie et s’assurerait sans aucun doute que personne n’aurait plus jamais la chance d’être maltraité sous le règne de Dan Snyder.

Le montant de l’amende à lui seul a fait sensation pour beaucoup.

« Tape sur le poignet. Incroyable », a déclaré à USA TODAY Sports un ancien employé qui a demandé l’anonymat pour éviter les réactions. « C’est du taureau s—. »

Tape sur le poignet en effet.

MIKE FREEMAN :La faible punition de la NFL contre l’équipe de football de Washington montre ce que la ligue pense vraiment des femmes

Snyder et son organisation ont été critiqués il y a un an lorsque la nouvelle de l’inconduite et du harcèlement de longue date est devenue publique à la suite d’une enquête du Washington Post.

Le rapport détaille un environnement de travail toxique, des incidents au cours desquels des pom-pom girls ont été secrètement filmées à divers stades de leur déshabillage et d’autres employées ont été soumises à des avancements sexuels et à des commentaires obscènes de la part des employés de l’équipe.

Snyder a affirmé l’ignorance et s’est reproché d’être trop négligent dans son leadership. En juillet, il a fait appel aux services de Beth Wilkinson pour mener une enquête, puis a déclaré qu’il pensait qu’il valait mieux que la NFL supervise l’enquête.

Lorsque Snyder a nommé sa femme co-PDG cette semaine, il semblait que l’enquête de Wilkinson était terminée, et c’est donc jeudi que la NFL a annoncé la punition de l’équipe.

« Sur la base de l’examen de Wilkinson, le commissaire a conclu que pendant de nombreuses années, l’environnement de travail de l’équipe de football de Washington, à la fois en général et en particulier pour les femmes, était très peu professionnel », a déclaré la NFL dans un communiqué.

« Le harcèlement et l’intimidation ont fréquemment eu lieu et beaucoup ont décrit la culture comme une culture de la peur, et de nombreuses employées ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel et d’un manque général de respect sur le lieu de travail.

« Les propriétaires et la haute direction n’ont accordé que peu ou pas d’attention à ces problèmes. Dans certains cas, les cadres supérieurs se sont eux-mêmes conduits de manière inappropriée, y compris l’utilisation d’un langage humiliant et l’embarras public.

Mais les détails de l’enquête n’ont pas été divulgués et resteront privés.

Lisa Friel, conseillère spéciale de la NFL pour les enquêtes, a expliqué aux journalistes qu’il n’y avait aucun rapport écrit sur l’enquête de Wilkinson.

Au lieu de cela, elle l’a communiqué verbalement à la ligue pour assurer la confidentialité.

Cela aussi s’est avéré bouleversant pour les anciens employés.

« Le fait que la NFL ait choisi de recevoir un rapport oral au lieu d’une copie papier prouve qu’elle a peur d’une trace écrite et devrait être tenue à des normes d’intégrité plus élevées », a déclaré Imbert.

Friel a refusé de discuter des allégations spécifiques contre Snyder et l’organisation parce qu’elle a déclaré que bon nombre des plus de 150 personnes interrogées par Wilkinson ont parlé sous couvert d’anonymat.

Elle a refusé de fournir tout contexte sur un incident au cours duquel Snyder aurait conclu un règlement de 1,6 million de dollars avec une ancienne pom-pom girl qui l’a accusé d’inconduite.

Friel a déclaré que la tâche de Wilkinson n’était pas de confirmer la validité des nombreuses allégations, mais plutôt de se renseigner sur la culture et de découvrir si Snyder apportait des changements significatifs.

Friel, bien qu’il reconnaisse que Washington avait une « culture très toxique qui était bien en deçà des normes (de la NFL) », comme la NFL semblait plus déterminé à féliciter Snyder pour les changements qu’il avait apportés, notamment le licenciement de hauts responsables accusés d’inconduite. , en embauchant une équipe de direction diversifiée et en mettant en place de nouveaux protocoles visant à créer un environnement de travail plus sûr pour les femmes.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Snyder n’avait pas été suspendu et si Wilkinson avait recommandé une suspension, Friel a dansé.

À plusieurs reprises, elle a expliqué que l’objectif de la ligue est de s’assurer que Washington continue de faire des progrès dans ses changements de culture et qu’un ton de responsabilité forte soit mis en place.

Alors pourquoi gifler Snyder sur le poignet et le laisser continuer son chemin ?

Cela reste un mystère. Cela envoie aussi un message assez contradictoire.

Ces dernières années, la NFL a fait don de millions de dollars au travail caritatif de justice sociale de ses joueurs. La ligue a mis en place des protocoles renforcés pour lutter contre les pratiques d’embauche discriminatoires de longue date.

La ligue a fait de grands efforts au cours des dernières semaines pour se présenter comme un champion de la diversité, de l’inclusivité et pour soutenir la communauté LGBTQ.

Mais maintenant, alors que Snyder patine essentiellement après plus d’une décennie de leadership toxique d’une organisation oppressive qui a si grossièrement maltraité et irrespectueux les femmes, tous les efforts susmentionnés de la NFL semblent creux.

Et les nombreuses femmes qui se sont tournées vers la ligue pour rendre justice après avoir enduré des années de mauvais traitements ont plutôt relancé un autre chapitre douloureux de leur saga.