L’aménagement socialement éloigné des plus anciennes villes du monde a aidé les premières civilisations à échapper aux maladies

Dans mes recherches En me concentrant sur les premiers agriculteurs d’Europe, je me suis souvent interrogé sur un curieux schéma à travers le temps : les agriculteurs vivaient dans de grands villages denses, puis se dispersèrent pendant des siècles, puis formèrent à nouveau des villes, pour ensuite les abandonner également. Pourquoi?

Les archéologues expliquent souvent ce que nous appelons l’effondrement urbain en termes de changement climatiquesurpopulation, pressions sociales ou autres combinaison de ceux-ci. Chacune s’est probablement avérée vraie à différents moments dans le temps.

Mais les scientifiques ont ajouté une nouvelle hypothèse à ce mélange : la maladie. Vivre en étroite collaboration avec les animaux a conduit à maladies zoonotiques qui en est venue à infecter également les humains. Les épidémies auraient pu conduire à l’abandon des établissements humains denses, du moins jusqu’à ce que les générations suivantes trouvent un moyen d’organiser l’aménagement de leurs établissements pour qu’ils soient plus résistants aux maladies. Dans une nouvelle étude, mes collègues et moi analysé les configurations intrigantes des colonies ultérieures pour voir comment ils auraient pu interagir avec la transmission de la maladie.

Villes les plus anciennes : denses en personnes et en animaux

Çatal Höyükdans l’actuelle Turquie, est le plus ancien village agricole du monde, datant d’il y a plus de 9 000 ans. Plusieurs milliers de personnes vivaient dans des maisons en briques crues si étroitement serrées les unes contre les autres que les habitants entraient par une échelle et une trappe sur le toit. Ils enterraient même des ancêtres sélectionnés sous le sol de la maison. Malgré l’abondance d’espace sur le plateau anatolien, les gens se sont serrés les coudes.

Pendant des siècles, les habitants de Çatalhöyük élevaient des moutons et du bétail, cultivaient de l’orge et fabriquaient du fromage. Peintures évocatrices de taureaux, de personnages dansants et d’un éruption volcanique suggèrent leurs traditions populaires. Ils maintenaient leurs maisons bien organisées en ordre, balayant les sols et entretenant des bacs de rangement près de la cuisine, situés sous la trappe pour permettre à la fumée du four de s’échapper. Pour rester propres, ils devaient même replâtrer les murs intérieurs de leur maison plusieurs fois par an.

Ces riches traditions ont pris fin vers 6000 avant notre ère, lorsque Çatalhöyük a été mystérieusement abandonné. La population s’est dispersée dans des colonies plus petites dans la plaine inondable environnante et au-delà. D’autres grandes populations agricoles de la région s’étaient également dispersées et l’élevage nomade s’est répandu. Pour les populations qui ont persisté, les maisons en briques crues étaient désormais séparées, contrairement aux maisons agglomérées de Çatalhöyük.

La maladie a-t-elle été un facteur dans l’abandon des établissements humains denses vers 6 000 avant notre ère ?

À Çatalhöyük, les archéologues ont trouvé des ossements humains mêlés à des os de bétail dans des sépultures et des tas d’ordures. Un surpeuplement de personnes et d’animaux probablement reproduits maladies zoonotiques à Çatalhöyük. L’ADN ancien identifie tuberculose du bétail dans la région dès 8 500 avant notre ère et TB dans les os de nourrissons humains peu de temps après. ADN dans les dates de restes humains anciens salmonelle dès 4500 avant notre ère. En supposant que la contagiosité et la virulence des maladies néolithiques aient augmenté au fil du temps, les établissements denses tels que Çatalhöyük pourraient avoir atteint un niveau élevé. point de bascule où les effets de la maladie l’emportaient sur les avantages de vivre en étroite collaboration.

Un nouvel aménagement 2 000 ans plus tard

Vers 4 000 avant notre ère, de grandes populations urbaines étaient réapparues, dans les méga-colonies de l’ancienne Culture de trypillesà l’ouest de la mer Noire. Des milliers de personnes vivaient dans les mégacolonies de Trypillia, telles que Nebelivka et Maïdanetske dans ce qui est aujourd’hui l’Ukraine.

Si la maladie était un facteur de dispersion des millénaires auparavant, comment ces méga-colonies ont-elles été possibles ?

Cette fois, la disposition était différente de celle de Çatalhöyük, bondée : les centaines de maisons en bois à deux étages étaient régulièrement espacées en ovales concentriques. Ils étaient également regroupés dans des quartiers en forme de tarte, chacun possédant sa propre grande maison de réunion. Les poteries découvertes dans les maisons de réunion du quartier présentent de nombreuses compositions différentes, suggérant ces pots y ont été apportés par différentes familles se réunir pour partager de la nourriture.

Cette disposition suggère une théorie. Que les habitants de Nebelivka le sachent ou non, cette configuration groupée et à faible densité aurait pu contribuer à empêcher toute épidémie de ravager l’ensemble de la colonie.

Archéologue Simon Carrignon et j’ai décidé de tester cette possibilité en adaptant les modèles informatiques d’un précédent projet d’épidémiologie qui modélisait la manière dont les comportements de distanciation sociale affecter la propagation des pandémies. Pour étudier comment l’aménagement d’une colonie trypillienne perturberait la propagation des maladies, nous avons fait équipe avec un spécialiste de l’évolution culturelle. Mike O’Brien et avec les archéologues de Nebelivka : John Chapman, Bisserka Gaydarska et Brian Buchanan.

Simuler des quartiers socialement éloignés

Pour simuler la propagation de la maladie à Nebelivka, nous avons dû faire quelques hypothèses. Premièrement, nous avons supposé que les premières maladies se propageaient par des aliments tels que le lait ou la viande. Deuxièmement, nous avons supposé que les gens visitaient plus souvent d’autres maisons de leur quartier que celles situées à l’extérieur de celui-ci.

Ce regroupement de quartiers suffirait-il à supprimer les épidémies ? Pour tester les effets de différents taux d’interaction possibles, nous avons effectué des millions de simulations, d’abord sur un réseau pour représenter des quartiers regroupés. Nous avons ensuite exécuté à nouveau les simulations, cette fois sur un plan virtuel calqué sur des plans de site réels, où les maisons de chaque quartier avaient plus de chances d’entrer en contact les unes avec les autres.



Simulations de Simon Carrignon.



Basé sur nos simulationsnous avons constaté que si les gens visitaient rarement d’autres quartiers – environ un cinquième à un dixième de la fréquence à laquelle ils visitaient d’autres maisons de leur propre quartier – alors la disposition groupée des maisons à Nebelivka aurait considérablement réduit les épidémies de maladies précoces d’origine alimentaire. Cela est raisonnable étant donné que chaque quartier possédait sa propre maison de réunion. Dans l’ensemble, les résultats montrent comment la disposition trypillienne pourrait aider les premiers agriculteurs à vivre ensemble dans des populations urbaines à faible densité, à une époque où les maladies zoonotiques augmentaient.

Les habitants de Nebilevka n’avaient pas besoin de planifier consciemment l’aménagement de leur quartier pour aider leur population à survivre. Mais c’est peut-être le cas, car l’instinct humain est d’éviter signes de maladie contagieuse. Comme à Çatalhöyük, les habitants gardaient leurs maisons propres. Et environ les deux tiers des les maisons de Nebelivka ont été délibérément incendiées à des moments différents. Ces brûlages périodiques intentionnels pourraient avoir été une tactique d’extermination des ravageurs.

Villes nouvelles et innovations

Certaines des premières maladies ont fini par se propager par d’autres moyens que les mauvais aliments. La tuberculose, par exemple, s’est propagée dans l’air à un moment donné. Quand la bactérie qui cause la peste, Yersinia pestiss’est adapté aux pucesil pourrait être propagé par des rats, qui ne se soucieraient pas des limites du quartier.

Les nouveaux vecteurs de maladies étaient-ils trop nombreux pour ces villes anciennes ? Les méga-colonies de Trypillia ont été abandonnées vers 3000 avant notre ère. Comme à Çatalhöyük des milliers d’années auparavant, les gens se sont dispersés dans des colonies plus petites. Certains généticiens pensent que les colonies de Trypillia ont été abandonnées en raison des origines de la peste dans la région, il y a environ 5 000 ans.

Les premières villes de Mésopotamie se sont développées vers 3 500 avant notre ère, tandis que d’autres se sont rapidement développées en Égypte. Vallée de l’Indus et Chine. Ces villes de plusieurs dizaines de milliers d’habitants étaient peuplées d’artisans spécialisés répartis dans des quartiers distincts.

Cette fois-ci, les habitants des centres-villes ne vivaient pas côte à côte avec des bovins ou des moutons. Les villes étaient les centres du commerce régional. La nourriture était importée dans la ville et stockée dans de grands silos à céréales comme celui de Hattusa, la capitale hittite, qui pouvait contenir suffisamment de céréales pour nourrir 20 000 personnes pendant un an. L’assainissement a été facilité par des ouvrages publics d’adduction d’eau, tels que canaux à Uruk ou puits d’eau et un grand bain public dans la ville de Mohenjo Daro, dans l’Indus.

Ces premières villes, ainsi que celles de Chine, d’Afrique et d’Amérique, furent les fondements de la civilisation. On peut soutenir que leur forme et leur fonction ont été façonnées par des millénaires de maladies et de réponses humaines à celles-ci, depuis les premiers villages agricoles du monde.