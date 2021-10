LaMelo Ball doit franchir la « prochaine étape » pour que les frelons gagnent

CHARLOTTE, NC: LaMelo Ball a fait la transition du basket-ball à l’étranger à la NBA la saison dernière semble assez facile, se frayant un chemin vers les honneurs de la recrue de l’année.

Maintenant, l’entraîneur des Hornets, James Borrego, veut que le meneur passe à l’étape suivante.

Pour Borrego, cela signifie que le choix global n ° 3 en 2020 comprendra mieux qui sont les Hornets en tant qu’équipe, ce qu’il faut rechercher dans certaines situations de jeu et assumer davantage un rôle de leadership grâce à la communication avec ses coéquipiers.

Je veux qu’il prenne les rênes de ce programme, a déclaré Borrego. C’est le quart-arrière, le général au sol et pour que nous passions à la prochaine étape, il doit diriger cette équipe, non seulement du côté offensif mais aussi du côté défensif.

Les Hornets sont allés 33-39 la saison dernière, terminant 10e dans l’Est et perdant contre les Indiana Pacers dans le match de play-in. La barre est placée un peu plus haut cette année avec le gardien de tir Terry Rozier disant tout sauf que les séries éliminatoires seraient un échec absolu.

Borrego a travaillé en étroite collaboration avec Ball lors de séances individuelles, soulignant l’importance de comprendre les situations.

Par exemple, si les Hornets sont en baisse de 3 dans les dernières secondes, il veut que Ball sache où sont Rozier et Gordon Hayward sur le sol et comment leur donner le ballon. Il veut qu’il sache quand attaquer un défenseur sur un pick and roll et quand passer. L’entraîneur veut que son meneur sache quand faire remonter le ballon sur le sol et quand pousser le tempo.

En raison de l’intersaison raccourcie et d’une saison régulière condensée l’année dernière en raison de COVID-19, Ball n’a pas eu l’occasion d’apprendre grand-chose des entraîneurs.

Borrego se retrouvait souvent à crier des instructions à Ball depuis le banc.

Il ne veut pas avoir à faire ça cette année.

Une grande partie de son succès l’année dernière était basée sur son instinct et ses sentiments, a déclaré Borrego. Maintenant, sa prochaine étape consiste à gérer qui nous sommes, son personnel autour de lui et à comprendre la ligue en général. Notre conversation a donc tourné autour de notre équipe, de nos forces, de nos valeurs et de la compréhension de ses coéquipiers.

Ball a déclaré qu’il était définitivement à la hauteur du défi.

Il s’agit de revoir des pièces de théâtre et d’autres choses, de regarder des films et de savoir où être et où les autres joueurs doivent être, a déclaré Ball. C’est en tête du peloton.

Frère du meneur des Chicago Bulls Lonzo et de l’agent libre LiAngelo, LaMelo a récolté en moyenne 15,7 points. 6,1 passes décisives et 5,9 rebonds la saison dernière et a remporté le titre de recrue du mois à trois reprises.

Il y avait des inquiétudes au sujet de son coup peu orthodoxe à 3 points entrant dans la ligue, mais il a tiré un respectable 37,5% de la plage de 3 points à 41 matchs avant de se casser le poignet. Il est revenu cinq semaines plus tard, mais on l’a vu régulièrement privilégier le poignet et cela a clairement affecté son tir. Il n’a fait que 24,4% au-delà de l’arc au cours des 10 derniers matchs.

Dire que j’étais à 100 % ? Non, dit Ball en secouant la tête.

Mais son coéquipier Miles Bridges a déclaré que le tir de Ball était superbe maintenant et qu’il était de retour pour attaquer sans crainte la jante et semblait prêt à mener les Hornets.

Melo, il est encore jeune, dit Bridges. On oublie parfois qu’il a 20 ans. Il fait donc un excellent travail en tant que leader offensif. Il communique simplement davantage et c’est ce sur quoi nous voulons travailler. C’est pas difficile. C’est un joueur très vocal. Mais juste lui étant juste à l’aise pour dire des trucs » aux autres joueurs.

Dit Ball : C’est un meneur. Je vais certainement diriger. J’ai mené toute ma vie. C’est donc une excellente position pour moi.

Borrego parle à plusieurs reprises de combien il aime entraîner Ball et aime son enthousiasme.

Il aime que Ball ait participé à chaque fonction de l’équipe, assisté à un voyage réservé aux joueurs à Miami plus tôt cette intersaison et voyagé à Las Vegas pour regarder la Summer League. Le natif de Californie a également passé l’été à Charlotte, concentré sur l’amélioration de son jeu et le développement de la chimie avec ses coéquipiers.

Il est pleinement engagé et j’aime ça chez lui », a déclaré Borrego. J’attends de lui une grosse année et je m’attends à ce qu’il fasse un pas de plus. «

___

Plus d’AP NBA : https://apnews.com/hub/NBA et https://twitter.com/AP_Sports

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.