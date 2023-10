Sur un nombre très limité de snaps, le choix de première ronde des Jets de New York a réussi à avoir un impact et peut-être à renverser la donne.

Avec le 15e choix au repêchage 2023 de la NFL, les Jets de New York [J-E-T-S] sélectionnez Will McDonald, secondeur, Iowa State.

Ce sont les mots du fan excité des Jets et de Wish kid, Kyle Stickles, lors du repêchage. Aussi passionnante que soit l’annonce de Stickles, le nom réel a été une déception majeure pour la plupart des fans des Jets. Volonté OMS?!

Malgré le battage médiatique du camp d’entraînement qui a fait changer d’avis de nombreux fans, McDonald a été une déception jusqu’à présent cette saison. Il a une pression et a à peine fait un bruit sur l’écran radar. C’est loin de la troisième machine à pression que les Jets envisageaient de lui en tant que recrue.

Pourtant, McDonald n’a joué que 66 snaps défensifs jusqu’à présent, dont 41 en tant que passeur et 25 en défense contre la course. Il a l’opportunité de changer les choses au fil du temps, comme Jermaine Johnson l’a fait après un début lent cette année. Pour les fans qui pensent peut-être déjà au « buste » dans leur esprit, sachez que McDonald n’a pas joué au football avant sa première année de lycée et qu’il ne pèse toujours que 240 livres. Johnson a pris du volume et développé ses muscles au cours de l’intersaison 2023, et McDonald essaiera probablement de faire de même après la saison.

Contre les Giants, cependant, McDonald a montré un aperçu de son talent et de sa capacité à avoir un impact sur un match au-delà des statistiques de passe. Il n’a joué que huit snaps défensifs dans le match, mais il en a fait compter plusieurs. Il a également eu un jeu sournoisement sous-estimé en fin de match qui a peut-être permis aux Jets de revenir et de gagner.

La défense

McDonald a réalisé quelques belles actions qui n’étaient pas vraiment visibles à l’écran ou dans la surface.

Alors que les Giants étaient coincés près de leur propre ligne de but, McDonald a joué au premier essai. Face au plaqueur des Giants Justin Pugh, il s’est frayé un chemin dans le champ arrière et a atteint Saquon Barkley pour limiter le gain à deux mètres. Le jeu a généré une EPA négative, ce qui est considéré comme un truc de course selon certaines normes.

Lors du deuxième down play, McDonald n’a rien fait d’extraordinaire. Face à un ailier rapproché, il n’a pas réussi à pénétrer. Pourtant, il a tenu sa place et n’a pas été renversé, forçant Barkley à couper à sa droite. Barkley a gagné quatre verges sur le jeu, mais McDonald a fait son travail.

C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles McDonald ne génère pas beaucoup de pression : seules 17 de ses 41 répétitions de passes ont été considérées comme de véritables séries de passes. Cela signifie que sur 58,5 % de ses instantanés de passe, les équipes exécutent des écrans, des actions de jeu ou des versions très rapides.

Sur cette pièce, McDonald bat Tire Phillips sur le bord, mais pas tout à fait proprement. Si le ballon n’avait pas été relâché aussi rapidement, il aurait frappé Tommy DeVito avec Tony Adams. Il est probable était considéré comme un véritable jeu de passes (il ne semble pas que la sortie ait eu lieu en moins de deux secondes), mais il n’y avait tout simplement pas beaucoup d’opportunités pour McDonald de rentrer chez lui à moins qu’il n’ait remporté le représentant de manière complètement propre.

Bien que McDonald doive apprendre à vaincre les mains du plaqueur plus rapidement (cet angle ne donne pas une bonne idée de ce qui s’est exactement passé avec les combats à la main), il a montré sa capacité à contourner le coin et à atteindre le quart-arrière.

Équipes spéciales

Alors que les Jets menaient 10-7 à 28 secondes de la fin et que Graham Gano s’alignait pour un panier décisif, Robert Saleh et Brant Boyer savaient qu’ils avaient besoin d’un échec pour réussir un tir. Ils ont sorti un tour de leur manche : aligner Will McDonald en plein centre de l’équipe de blocage des paniers. C’était le premier snap que McDonald jouait toute la saison sur une tentative de panier d’un adversaire.

Comme on lui avait probablement demandé de le faire, McDonald a sauté par-dessus le long vivaneau et s’est retrouvé face à Gano. Il est difficile de dire que cela a eu un impact définitif sur le coup de pied manqué, mais cela aurait certainement pu être un facteur. D’autant plus que McDonald était légèrement à la gauche de Gano et qu’il a raté le coup de pied à droite, il semble clairement que le coup de pied s’est un peu accroché parce que McDonald était là.

En fait, compte tenu du caractère et de l’athlétisme de McDonald’s, les Jets voudront peut-être essayer de l’utiliser plus souvent sur les blocs de placement.

McDonald a encore un long chemin à parcourir

Les Jets pensaient que McDonald serait plus proche d’eux en défense. Cela n’a pas été le cas jusqu’à présent.

Pourtant, tout comme ils l’ont fait avec Johnson, il leur incomberait peut-être d’essayer d’utiliser McDonald de manière créative. Le placer au centre d’une configuration de bloc de panier est une façon d’utiliser ses qualités athlétiques. Le déplacer dans la formation pourrait être une autre option.

Dans l’ensemble, cependant, avec des répétitions très limitées, McDonald a eu un impact sur le match des Giants. C’est la première fois qu’on voit vraiment ça de sa part, et c’est un début à un poste souvent difficile pour un rookie.