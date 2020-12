GREEN BAY, Wisconsin: Le secondeur extérieur de Green Bay, ZaDarius Smith, estime qu’une approche plus simple a aidé les Packers à livrer leur meilleure performance de la saison en course de passes dimanche.

Les Packers ont empoché sept sacs dans une victoire 30-16 contre les Eagles de Philadelphie en difficulté. La question est maintenant de savoir si c’était l’éclatement de la passe des Green Bays nécessaire pour se préparer pour les séries éliminatoires ou simplement le reflet de l’incapacité de Philadelphie à protéger son quart-arrière.

C’était le plus grand nombre de sacs des Packers, car ils en détenaient également sept lors d’une victoire de 22-0 contre les Bills de Buffalo le 30 septembre 2018.

Je pense que tout le monde a été un peu frustré, mec, a déclaré Smith après le match. Personne à l’avant n’a eu le genre d’année qu’il voulait, alors nous savions.

Smith a déclaré que les Packers avaient bénéficié d’une discussion d’avant-match avec le coordinateur défensif Mike Pettine à propos du plan de match. Le plaqueur défensif Kenny Clark et le secondeur Preston Smith ont également participé à la discussion.

Nous lui avons dit: si nous pouvons faire simple, mec, nous serons derrière le quart-arrière, a déclaré Smith. Et il l’a fait pour nous. Et comme vous pouvez le voir, nous avons eu une journée sur le terrain aujourd’hui.

Alors que les Packers (9-3) n’ont pas encore obtenu de place en séries éliminatoires, ils ont trois matchs d’avance sur le Minnesota (6-6) au classement NFC Nord avec quatre matchs à jouer.

Il est important de ne pas supposer que ce que les Packers ont réalisé dimanche se répercutera sur le reste de la saison. De nombreuses défenses ont été tout aussi efficaces pour harceler les quarts des Eagles. Les Eagles ont accordé 53 sacs, un sommet dans la ligue, alors qu’ils ont traversé 11 combinaisons de lignes offensives différentes en 12 matchs. Ils ont abandonné au moins trois sacs en 10 matchs consécutifs.

Mais il y avait sans aucun doute des signes encourageants pour les Packers.

Kingsley Keke avait deux sacs, ses deux premiers depuis un autre concert de deux sacs le 27 septembre à la Nouvelle-Orléans. Rashan Gary a poursuivi sa percée lors de la deuxième saison avec 1 sac. Les Packers commencent également à obtenir les gros jeux des Smith qui étaient si courants il y a un an, lorsqu’ils ont combiné pour 25 sacs.

La semaine dernière, ZaDarius Smith a renvoyé Mitchell Trubisky et a forcé un échappé qui a ramené Preston Smith de 14 verges pour un touché dans une victoire de 41-25 contre les Bears de Chicago. Smiths, qui ne sont pas liés, ont fait équipe pour l’un des plus grands matchs du match de dimanche.

Après avoir réduit un déficit de 23-3 à 23-16, les Eagles avaient le ballon à leur 41e avec moins de quatre minutes à jouer lorsque les Smith ont pillé Hurts. Philadelphie a jeté une incomplétude lors du match suivant, a marqué et n’a plus jamais été menacée.

Nous étions définitivement sur la bonne voie », a déclaré Keke. Et c’est un bon moment, surtout en décembre, qui arrive bientôt aux séries éliminatoires. «

CE QUI FONCTIONNE

Les Packers ont remporté 6 verges par course, aidés un peu par le touché décisif de 77 verges d’Aaron Jones. Aaron Rodgers continue de jouer au niveau MVP. La défense produit plus de gros jeux.

CE QUI DOIT FONCTIONNER

Les équipes spéciales restent un problème. Les Packers ont permis des touchés sur les retours de bottés de dégagement lors de deux de leurs quatre derniers matchs, y compris Jalen Reagors 73 verges dimanche. Les Packers pourraient mieux terminer les matchs. Ils ont réduit l’avance de 20 points à sept dimanche avant de céder les Eagles. Une semaine plus tôt, ils ont accordé deux touchés au quatrième quart contre Chicago après avoir acquis une avance de 31 points.

STOCK

Rodgers a complété 73% de ses passes pour sept touchés et aucune interception lors de ses deux derniers matchs. Adams a attrapé une passe de touché en sept matchs consécutifs pour égaler le record de la franchise. Le membre du Temple de la renommée, Don Hutson, a connu quelques séquences en sept matchs en 1941-42 et 1943-44. Sécurité Darnell Savage a effectué trois passes lors de ses deux derniers matchs. ZaDarius Smith avait 1 sac pour augmenter son total de saison à 10.

STOCK EN BAS

Mason Crosby a raté une tentative de point supplémentaire en deux matchs consécutifs. Le receveur large Marquez Valdes-Scantling n’a pas reçu de passe lors de ses deux derniers matchs.

BLESSÉ

L’ailier serré Jace Sternberger (commotion cérébrale), le demi offensif / retourneur de coups de pied Tyler Ervin (cheville) et le plaqueur défensif Billy Winn (triceps) ont quitté le match. Le demi défensif Raven Greene s’est blessé à l’épaule et le receveur large de l’Equanimeous St. Brown a été évalué pour une commotion cérébrale. L’entraîneur des Packers, Matt LaFleur, a déclaré lundi que la disponibilité à long terme de Winn était une préoccupation majeure et qu’il était également préoccupé par la disponibilité d’Ervin et Greene pour cette semaine.

NOMBRES

50 000/400/3 000 – Rodgers est le premier joueur de l’histoire de la NFL à passer un minimum de 50 000 verges, 400 passes de touché et 3 000 verges. Les trois passes de touché de Rodgers dimanche ont porté son total en carrière à 400.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Packers tentent de terminer une visite saisonnière des Lions lorsqu’ils visitent Detroit dimanche. Green Bay a battu les Lions 42-21 à domicile le 20 septembre.

