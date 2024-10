L’amélioration de l’éthique de travail de Kayshon Boutte mène à un nouveau rôle dans l’offensive des Patriots

Le receveur des New England Patriots, Kayshon Boutte, a ouvert sa deuxième saison enfoui sur la carte des profondeurs. Cependant, moins de deux mois après le début de la saison, Boutte s’est taillé un rôle légitime dans la salle des receveurs larges.

Plus tôt cette semaine, l’entraîneur-chef Jerod Mayo a noté que Boutte est l’un des trois meilleurs receveurs des Patriots. Cela s’est vu contre Houston, alors que le joueur de 22 ans a égalé un record en carrière de 55 clichés offensifs – le plus grand nombre parmi tous les receveurs de la Nouvelle-Angleterre – au cours desquels il a capté trois passes pour 59 verges et son premier touché en carrière.

« C’est un gars que nous n’étions pas, je ne dirais pas de dénigrement, mais nous ne l’avons pas vu comme titulaire au début du camp, et alors qu’il continuait à travailler, je pense que la chose la plus importante avec Boutte était la façon dont il a abordé l’entraînement. », a déclaré jeudi le coordinateur offensif Alex Van Pelt.

« Il a vraiment mis son casque de sécurité et est sorti et a fait un excellent travail, non seulement pour nous, mais aussi pour l’équipe de scouts. Son attitude était excellente. Il voulait entrer sur le terrain. Il a gagné le droit de faire ça. Je suis tellement fier de lui pour sa persévérance. Nous avons été sur lui très tôt et il a bien répondu, donc c’est bien de le voir avoir une certaine productivité.

Le travail de Boutte dans les coulisses – qui comprenait notamment l’obtention des honneurs de joueur d’entraînement de la semaine en Nouvelle-Angleterre après la première semaine – a conduit à son rôle accru. Bien qu’il n’ait pas vu le terrain lors du premier match de la saison avant d’être inactif en bonne santé lors de la deuxième semaine, le receveur a continué d’impressionner sur le terrain d’entraînement et dans les salles de réunion.

« Il a pris un changement d’énergie », a déclaré jeudi son compatriote receveur Kendrick Bourne. « Il a changé d’attitude et s’est dit : « Je vais être sur le terrain cette année ». Il n’y a aucun doute dans mon esprit que je vais faire partie de l’équipe. … Il est tellement enfermé. Il connaît très bien le manuel de jeu. »

« Juste pour voir son éthique de travail de l’année dernière à cette année. Et le personnage qu’il est, il a changé », a ajouté DeMario Douglas cette semaine. « Je viens juste de changer, son éthique de travail est différente maintenant. Cela se voit sur le terrain. »

Ancienne recrue cinq étoiles sortie du lycée, Boutte était autrefois l’un des premiers choix du repêchage de la NFL avant de tomber au sixième tour après avoir fait face à des blessures et à d’autres problèmes hors du terrain à LSU. Le talent n’a jamais été un problème pour Boutte, qui est désormais visible puisqu’il a obtenu un rôle plus important.

«Je pense que c’est sa capacité à courir sur route. Il a le don de se démarquer dans la couverture masculine », a déclaré Van Pelt lorsqu’on lui a demandé ce que Boutte faisait bien. «Je pense que c’est un bon joueur de départ et d’arrêt, et évidemment il peut aller en profondeur – je l’ai vu lors du match l’autre jour.

« Et ses compétences avec le ballon. Il capte le ballon très proprement. Je ne me souviens même pas d’une goutte qu’il a bu pendant notre temps ensemble. Donc, de très bonnes compétences avec le ballon et créant une séparation en haut de son parcours.