L’amélioration de l’état de Damar Hamlin mise à jour par Buffalo Bills

Damar Hamlin se remet. Nous n’étions pas sûrs d’avoir la possibilité de taper cette phrase, mais c’est vraiment un sentiment béni de pouvoir le faire.

Plus tôt dans la journée, les Buffalo Bills ont apporté de bonnes nouvelles aux masses avec le tweet suivant nous informant de l’état de Damar.

Suite à leur annonce, les médecins de Damar au centre médical de l’Université de Cincinnati ont tenu une conférence de presse en direct en ligne pour parler de plus de détails liés à ce qu’ils ont vu du n ° 3 au cours des 72 dernières heures.

Si vous cherchez une cerise déchirante à mettre sur ce sundae émotionnel, jetez un coup d’œil à cette dernière mise à jour des Bills sur ce que Damar a demandé quand il s’est finalement réveillé de sa sédation…

Qui diable hache tous ces oignons ?!?

Cette amélioration substantielle est littéralement la réponse à des millions et des millions de prières des fans de la NFL et même de ceux qui n’ont aucun intérêt pour le football. Malgré ces nouvelles positives, nous voulons être clairs sur le fait que Damar n’est pas encore “sorti du bois”. Les médecins l’ont toujours répertorié dans un état critique et il y aura toujours une évaluation intense de son statut à l’avenir. À ce stade, Damar n’a pas prononcé un mot, mais il semble que son cerveau fonctionne comme il est capable de comprendre quand on lui parle en plus de pouvoir bouger ses mains et ses pieds.

Dit le Dr William Knight :

“Lorsque nous parlons de neurologiquement intact, c’est un terme très grossier de grands mouvements moteurs et de commandes suivantes”, a déclaré Knight. “Lorsque nous parlons des choses les plus fines qui font de nous des êtres humains – la cognition, l’émotion, la parole, le langage, etc. – nous sommes impatients d’en savoir plus à ce sujet bientôt.”

Nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations seront disponibles. Continue de prier!