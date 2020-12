26 déc.2020 14:28 IST

FIFA 21 propose des améliorations claires en termes de mécanique de jeu, de mouvement des joueurs et de positionnement. Cela rend le jeu plus crédible et jouable qu’auparavant. Cependant, le mouvement de balle de FIFA 21 est encore trop artificiel et les problèmes comme des joueurs coincés les uns derrière les autres sont toujours bizarres. Le scénario de Volta Football est un ajout amusant, mais pas celui qui vous accrochera au jeu. En bref, si vous êtes un joueur occasionnel à la recherche de divertissements légers à la fin d’une journée fatigante, FIFA 21 est votre meilleur pari. Si vous êtes un fan de football hardcore à la recherche d’un gameplay réaliste, vous pouvez parfois trouver FIFA 21 assez exaspérant.