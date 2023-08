L’amélioration de la condition physique rend le coureur canadien Moh Ahmed confiant de revenir sur le podium mondial

Lors d’un camp d’entraînement en altitude plus tôt ce mois-ci, Moh Ahmed ne savait pas s’il était en forme ou s’il serait au départ des Championnats du monde d’athlétisme de cette semaine à Budapest, en Hongrie.

La performance d’Ahmed lors de ses deux seules courses sur piste en plein air cette année – le 2 juin en Italie et le 21 juillet à Monaco – était bien en deçà de sa médaille d’argent olympique de 2020 à Tokyo sur 5 000 mètres.

« Je sais que l’entraînement a mieux indiqué », a déclaré le coureur canadien à CBC Sports depuis la Suisse, où il s’acclimatait au changement d’heure de six heures. « Je devrais être prêt et compétitif [at worlds]et mieux que l’an dernier. »

Ahmed, qui a terminé cinquième du 5 000 m et sixième du 10 000 m en juillet dernier à Eugene, Oregon, a noté qu’il était satisfait de son volume d’entraînement, de sa régularité et de son bien-être physique entre les séances depuis le premier jour d’octobre dernier.

« Cela n’a pas été parfait, et j’ai eu quelques petits revers ici et là », a déclaré Ahmed, qui a été gêné par un problème mineur aux ischio-jambiers au cours de l’hiver. « [But] J’ai vu des aperçus de bons mouvements et de sensations dans mon corps [throughout the season] cela indiquerait [I’m] va dans la bonne direction. »

Jerry Schumacher, qui entraîne Ahmed depuis 2014 au Bowerman Track Club désormais basé à Eugene, a fait l’éloge de l’athlète de 32 ans à CBC Sports lorsqu’il a expliqué à quoi il ressemblait en courant à 5 400 pieds en Suisse.

Le Canadien Moh Ahmed rate de peu le podium aux Championnats du monde d’athlétisme du 5000 m masculin avec une cinquième place en 13:10.46 🇨🇦 pic.twitter.com/61cs6yfam0 —@CBCOlympics

« Je ne pense pas que nous ayons encore vu le meilleur de Moh », a-t-il déclaré. « Vous voulez bien chronométrer vos moments lorsque vous êtes un athlète plus âgé. Il glisse vers une forme physique de mieux en mieux.

« Tant d’athlètes à cette période de l’année maintiennent ou reculent et s’accrochent. [Moh’s] Je continue de m’améliorer et j’essaie d’être optimiste, il va parfaitement chronométrer cela pour Budapest. »

Jamais trouvé le rythme

Ceux qui ont vu Ahmed atteindre la ligne d’arrivée 10e en 13 minutes 1,58 secondes à Monaco se sont peut-être demandé si le coureur né en Somalie et élevé à St. Catharines, en Ontario, tenait bon, malgré un calendrier de course léger cette saison. Son record personnel est de 12: 47,20 du 10 juillet 2020.

Arrivé trois jours plus tôt à la suite d’un long vol, il « s’est senti dépaysé pendant toute la course » et n’a jamais trouvé le bon pied ou le bon rythme lors d’une soirée humide.

je ne me souviens pas [physically] blesser si mal ou souffrir pour autant [in a race] dans très, très longtemps. — Le coureur de fond canadien Moh Ahmed au 5000 mètres masculin le 21 juillet à Monaco

C’était un 1-2-3 pour l’Ethiopie, mené par Hagos Gebrhiwet avec un record personnel de 12:42.18, suivi de Berihu Aregawi (12:42.58) et Haile Bekele Telahun (12:42.70).

« Une course de type 12h41, 12h42, c’est ce que [I’ve] rêvé [my] toute sa carrière », a déclaré Ahmed, qui venait de terminer six semaines d’entraînement en altitude à Park City, dans l’Utah, après avoir couru 12:56.46 lors de la rencontre de la Golden Gala Diamond League à Florence, en Italie. [the lead group] vous fait chier. Malgré cela et mon esprit allant dans toutes sortes d’endroits, je ne me suis pas laissé tirer d’affaire. J’aurais pu abandonner mais je me suis battu dur.

« Je ne me souviens pas [physically] blesser si mal ou souffrir pour autant [in a race] dans très, très longtemps. »

Le 18e coureur de 5 000 m le plus rapide de l’histoire et le numéro 2 de tous les temps chez les hommes nord-américains veut maintenir une meilleure présence tout au long de ses deux courses à Budapest.

REGARDER l Décomposer ce qui fait d’Ahmed une menace sur 5 000 mètres :

Qu’est-ce qui rend le coureur Moh Ahmed si rapide sur 5 000 mètres ? Le médaillé olympique Moh Ahmed a mis le Canada sur la carte en course de fond. La coureuse olympique et analyste de CBC Sports, Kate Van Buskirk, explique ce qui le rend si bon.

Ahmed participera à la finale du 10 000 dimanche à 12 h 25 HE et à la première ronde du 5 000 le 24 août à 13 h. La finale aura lieu le 27 août à 14 h 10. CBCSports.ca diffusera toutes les diffusions en direct pendant toute la événement.

Regardez Athletics North tous les jours pendant les Championnats du monde d’athlétisme sur CBCSports.ca et la chaîne YouTube de CBC Sports pour un aperçu des principales histoires et événements de la journée. Rob Pizzo sera rejoint par nos analystes d’athlétisme, dont Morgan Campbell, pour vous présenter les dernières histoires.

C’était un cas d’occasion manquée l’été dernier à Eugene, a souligné Ahmed, en particulier dans le 5000 m remporté par le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, 22 ans.

« J’ai eu une médaille avec 50 [metres] aller et mal exécuté, vraiment », a rappelé le triple olympien qui a remporté le bronze mondial 2019 à Doha, au Qatar. « [It was] une maison [world] championnats et je voulais une médaille. Le fait que je n’ai pas été capable de livrer pour moi, mes entraîneurs et pour mon pays, c’était très, très décevant. Beaucoup de choses ont mal tourné. »

REGARDER | Phylicia George attend « quelque chose de spécial » des athlètes canadiens :

Canadiens à surveiller aux Championnats du monde d’athlétisme 2023 | Athlétisme Nord Athlétisme Canada envoie 50 athlètes aux Championnats du monde d’athlétisme 2023 à partir du 19 août à Budapest, en Hongrie. Ici, nous avons un aperçu du contingent canadien avec quelqu’un qui a tout fait auparavant ; Phylicia George, triple olympienne multisports.

« J’aimerais courir la course plus intelligemment »

Ahmed a fait un mouvement vers l’extérieur à 1 000 mètres de l’arrivée et s’est assis troisième avec Ingebrigtsen, qui a pris la tête pour de bon avec environ 800 mètres à faire. Ahmed a dépassé son coéquipier de Bowerman Grant Fisher dans le troisième 100 mètres de l’arrivée, mais Oscar Chelimo a dépassé le Canadien à l’extérieur tandis que Luis Grijalva du Guatemala a couru par Ahmed à 20 mètres de la ligne.

« J’aimerais courir la course plus intelligemment, me mettre en meilleure position bien à l’avance [of the straightaway] et je pense que cela m’aurait donné un meilleur résultat, a dit Ahmed, quadruple champion canadien du 5000 m.

Cela ne signifie pas qu’il aurait remporté une médaille, a averti Schumacher.

« Vous pouvez tout faire parfaitement et pas de médaille. Je pense qu’il a couru un peu large dans le virage et cela vous coûte », a ajouté Schumacher, qui est également entraîneur-chef du programme de cross-country et d’athlétisme de l’Université de l’Oregon. « Tout ce que vous pouvez faire, c’est maximiser votre potentiel ce jour-là et voir où cela vous mène. »

Le 10 000 n’a jamais été la course préférée d’Ahmed, mais il s’est classé sixième aux Jeux olympiques de Tokyo et a remporté les titres canadiens en 2012 et 2013. Il a dit qu’il était plus prêt que jamais à courir la distance en Hongrie après que Schumacher ait changé son volume d’entraînement pour l’événement et la façon dont il fait ses reps, ou répétitions.

« Je n’ai pas regardé les 10 000 de l’année dernière [from worlds] mais je sais que je ne pourrais jamais me rapprocher de l’avant pendant toute la course », a déclaré Ahmed. « Nous avons travaillé sur notre capacité à terminer et à dicter une course, à avoir le courage de la pousser [far from the end]. »

REGARDER l Ahmed victorieux au 10K d’Ottawa:

Moh Ahmed remporte le 10K d’Ottawa aux Championnats canadiens Moh Ahmed est victorieux au 10K d’Ottawa avec un temps de 28 minutes 21,1 secondes pour remporter son premier titre de Championnat canadien de 10K.

L’Ougandais Joshua Cheptegei a gagné en 27:27.42 devant le Kenyan Stanley Mburu (27:27.90) et son coéquipier Jacob Kiplimo (27:27.97).

Se tenir au sommet du podium des médailles aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques reste la motivation d’Ahmed, dont le contrat avec Nike court jusqu’aux Jeux d’été de l’année prochaine à Paris.

« Je me suis rapproché ces huit dernières années. J’ai goûté au podium », a-t-il déclaré. « Le plus grand moteur est d’obtenir ce que je n’ai pas, c’est-à-dire l’or ou deux médailles [one each in the 5,000 and 10,000]. C’est très difficile à faire.

« Vous devez aller là-bas et le prendre. Je veux montrer ma forme physique et l’athlète que je me sentais capable d’être depuis de très nombreuses années. »

Après les championnats du monde, Ahmed reviendra sur le circuit de la Diamond League dans une course de 5 000 m le 31 août à Zurich et espère terminer sa saison lors de la Prefontaine Classic du 16 au 17 septembre, hôte de la finale de la Diamond League à Eugene.

REGARDER | Aperçu des Mondiaux : George prédit la victoire de Fraser-Pryce au 100 m :

Préparez-vous pour un 100 m féminin épicé, et Noah Lyles ravalera-t-il ses mots aux championnats du monde ? | Athlétisme Nord L’événement que nous attendions depuis toute la saison est enfin arrivé, et la triple olympienne Phylicia George se joint à nous pour parler de tout ce qui concerne les Championnats du monde d’athlétisme. La diffusion commence le 19 août sur cbcsports.ca et CBC Gem.

