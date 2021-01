COPENHAGUE – Comme la plupart de leurs homologues du monde entier, les critiques de cinéma danois ont d’abord accueilli «Soul», le premier long métrage d’animation de Pixar à se concentrer sur les personnages noirs et la culture afro-américaine, avec ravissement, saluant son portrait sensible et joyeux d’un musicien de jazz sur un quête pour vivre une vie significative. Le film a été décrit comme «un miracle», par un critique au Danemark, « Belle et vivifiante » par un autre. Ce sur quoi la presse danoise ne s’est pas concentrée initialement, c’était dans l’ensemble la race des personnages. Mais cela a changé après la sortie du film le 25 décembre, lorsque la réalisation s’est répandue que la version en langue danoise avait été doublée principalement par des acteurs blancs. C’est également le cas dans de nombreuses autres versions en langue européenne de «Soul». Alors que dans la plupart des pays, le casting de voix off du film s’est à peine enregistré auprès du public, au Portugal, plus de 17000 ont signé une pétition appelant Pixar à refaire l’édition locale avec des acteurs de couleur. «Ce film n’est pas simplement un autre film, et la représentation compte», déclare la pétition.

Joe Gardner, le personnage principal de «Soul», est le premier protagoniste noir de Pixar. et le studio a pris des mesures pour représenter fidèlement la culture afro-américaine, embauchant Kemp Powers en tant que co-directeur et instaurant une «fiducie culturelle» pour sauvegarder l’authenticité de l’histoire. L’acteur Jamie Foxx, qui exprime Joe dans l’original en anglais, a déclaré au New York Times: «Être le premier acteur noir d’un film Pixar est une bénédiction.» Dans la version danoise, Joe est exprimé par Nikolaj Lie Kaas, qui est blanc. Quand le journal national Berlingske interrogé des universitaires et des militants qui ont exprimé leur déception à ce sujet et ont suggéré que le casting était un exemple de racisme structurel, une controverse enflammée a éclaté, incitant Lie Kaas à publier une déclaration expliquant pourquoi il avait accepté le rôle.

« Ma position par rapport à n’importe quel travail est très simple, » il a écrit sur Facebook. « Laissez l’homme ou la femme qui peut effectuer le travail de la meilleure façon possible obtenir le poste. » Asta Selloane Sekamane, l’un des militants qui a critiqué le casting dans l’article de Berlingske, a déclaré dans une interview que personne ne peut prétendre qu’il n’y avait pas assez de talents noirs pour remplir les rôles principaux, car des acteurs de couleur ont été embauchés pour exprimer certains des parties mineures. «Cela ne peut pas être l’excuse constante, cette idée que nous ne pouvons pas trouver des gens qui respectent nos normes», a-t-elle ajouté. «C’est une barre invisible qui lie la qualification à la blancheur.»

Mira Skadegard, professeur à l’Université d’Aalborg au Danemark qui étudie la discrimination et les inégalités, a déclaré que la résistance aux accusations de racisme structurel n’était pas surprenante. «Au Danemark, nous avons une longue histoire de déni en matière de racisme et un investissement profond dans l’idéal d’égalité», a-t-elle déclaré. «Nous ne comprenons pas vraiment cela comme une critique des institutions et des structures; nous le voyons comme une critique de qui nous sommes », a-t-elle ajouté. Au Danemark et au Portugal, le doublage est généralement réservé à l’animation et aux programmes pour enfants. Mais dans d’autres pays européens, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, la plupart des films grand public étrangers sont doublés et la pratique est considérée comme un art à part entière – un art qui repose sur la capacité des praticiens à se faire discrets. « Le meilleur doublage devrait passer complètement inaperçu », a déclaré Juan Logar, l’un des principaux réalisateurs et doubleurs espagnols. «Mon travail consiste à trouver la voix qui correspond le mieux à l’original», a déclaré Logar. « Noir, blanc, asiatique, peu importe. » Charles Rettinghaus, un doubleur allemand, a exprimé un sentiment similaire. Au cours de ses 40 ans de carrière, il a été la voix d’acteurs dont Jean-Claude Van Damme et Javier Bardem, mais il a déclaré qu’il ressentait un lien spécial avec Jamie Foxx, qu’il a couvert dans plus de 20 films, y compris la version allemande de «Soul».