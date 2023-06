Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que l’âme du club « avait été perdue » avant de prendre ses fonctions en 2019.

Arteta a été l’entraîneur adjoint de Pep Guardiola à Manchester City pendant trois ans avant de rejoindre Arsenal et de les transformer en prétendants au titre la saison dernière.

Le joueur de 41 ans a déclaré qu’il ressentait un manque de connexion entre les joueurs d’Arsenal et les supporters lorsque City jouait aux Emirats et qu’il était déterminé à changer les choses.

« Cela a commencé [over] il y a trois ans. J’étais l’assistant de Pep à City, nous avons joué contre Arsenal et j’ai vu que l’âme du club avait été perdue », Arteta dit MARCA.

« Ce n’était pas apprécié, ce n’était pas ressenti. Je savais qu’il y avait la possibilité, peu de temps après, d’être sur l’autre banc et je savais que ce club est si grand qu’il fallait connecter l’équipe avec les supporters.

« Cela a été difficile à faire, et maintenant je me sens heureux. Nous avons une identité claire, il y a une union et nous sommes pleins d’énergie. C’est la chose la plus importante. De haut en bas, ils poussent tous dans la même direction. »

La saison dernière, l’équipe d’Arteta a failli remporter la ligue pour la première fois depuis 2004 mais a terminé à la deuxième place derrière City.

Arteta a déclaré que les blessures ainsi que les matchs nuls coûteux contre Liverpool, West Ham United et Southampton étaient la clé de la mauvaise fin de campagne d’Arsenal.

« À ce jour, cela me fait toujours très mal de ne pas avoir remporté le Premier ministre après avoir passé 10 mois à me battre avec City », a-t-il ajouté. « Mais c’est le sport. Cela dit, ce qui a été accompli avec une équipe aussi jeune en vaut la peine. C’est clair pour moi aussi.

« Ces trois nuls consécutifs nous ont pénalisés, et tous les malheurs qui se sont produits. Il y a eu trois ou quatre blessures à des joueurs importants et à partir de là, tout s’est compliqué.

« Quand nous avions toute l’équipe, nous étions cohérents. Dès que des problèmes survenaient, nous ne pouvions pas être cohérents. Et puis notre rival était la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe du monde, le meilleur entraîneur du monde … Nous n’avions pas d’autre choix que de l’accepter et de serrer la main du champion. »