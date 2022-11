L’ambulancier paramédical Jayme Erickson pleure sa fille tuée dans un accident

Une ambulancière albertaine qui a répondu à un horrible accident où elle a soigné une adolescente grièvement blessée, sans se rendre compte qu’il s’agissait de sa propre fille, pleure la perte de son enfant.

Jayme Erickson a parlé de la perte de sa fille Montana, qui a été grièvement blessée dans un accident le 15 novembre à l’extérieur d’Airdrie, en Alberta.

Un ami de la famille Richie Reed, lui-même ambulancier paramédical, dit que Montana et un ami revenaient d’une promenade de chiens au parc provincial Big Hill Springs. La GRC confirme que Montana était un passager lorsque le conducteur a perdu le contrôle du véhicule sur un tronçon de route verglacé et qu’il a été heurté par un camion venant en sens inverse.

Erickson est arrivé sur les lieux et s’est occupé de l’adolescent qui a ensuite été transporté par avion au centre médical de Foothills. Après son quart de travail, la GRC s’est rendue au domicile d’Erickson pour l’informer que c’était en fait le Montana qui avait été victime de l’accident. L’adolescent est décédé à l’hôpital.

“Elle signifiait le monde pour nous tous”, a déclaré Erickson. “Cette tragédie n’est pas seulement ressentie ici, dans cette communauté, mais elle est ressentie dans toute la province et peut-être dans tout le pays.

“Je pense que chaque premier intervenant peut comprendre la douleur que nous ressentons. Personne ne veut vivre quelque chose comme ça et je veux juste que la mémoire de ma petite fille vive et je veux que tout le monde sache à quel point elle comptait pour nous et comment ce qu’elle signifie pour tous mes collègues.”

Image non datée de Montana, l’adolescent décédé à la suite d’un accident près d’Airdrie, en Alberta. le 15 novembre. Sa mère, Jayme Erickson, était l’ambulancier paramédical qui s’est rendu sur les lieux de l’accident. (fourni : famille Erickson)

Erickson dit que Montana était un pétard qui aimait férocement ses amis et s’est battue pour ce en quoi elle croyait jusqu’à son dernier jour.

“Elle était si belle. Chaque fois qu’elle faisait des efforts, elle y parvenait toujours. Une nageuse très réussie tout au long de ses années. Les aspirations d’être avocate, après le lycée. C’était une fille très drôle et nous l’aimions tous. beaucoup.”

Erickson dit que le Montana a pu faire un dernier don de ses organes, dont deux ont sauvé la vie.

“Nous sommes si heureux de savoir que notre petite fille vit à travers les autres, et elle a, à la suite de cette tragédie, elle a sauvé d’autres personnes. Nous savons que c’est ce qu’elle aurait voulu et nous sommes si fiers d’elle .”

Des amis ont créé un compte GoFundMe pour aider Erickson et son mari Sean à couvrir les frais funéraires du Montana et pour donner à la famille le temps d’essayer de reconstituer leur vie qui a été “absolument brisée”.

“C’est la perte d’une fille, mais aussi la perte (de Jayme) d’une identité en tant que mère, et probablement aussi en tant qu’ambulancier”, a déclaré Reed. “Et maintenant, elle nous aura toujours (les premiers intervenants) comme une famille sans aucun doute. Nous serons donc toujours là pour elle, mais nous apprécierions de l’aide pour essayer de l’aider afin qu’elle puisse se concentrer sur cela.”

En début d’après-midi de mardi, plus de 47 000 $ avaient été amassés pour la famille Erickson.