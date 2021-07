L’ambulance roumaine pour les bâtiments du patrimoine se bat pour sauver les monuments

Par une journée d’été torride dans le village reculé de Transylvanie de Micasasa, l’architecte roumain de 39 ans Eugen Vaida est occupé à coordonner une équipe de bénévoles aidant à redonner vie à un château centenaire au bord de la ruine. « C’est dans un état de dégradation avancé et c’est un monument d’importance nationale », a déclaré à l’Associated Press Vaida, qui a lancé en 2016 le projet Ambulance for Monuments. L’Ambulance pour les monuments a une tâche simple : parcourir le pays des Balkans, en prenant soin d’autant de bâtiments historiques que possible qui sont dans un état de délabrement avancé avant qu’il ne soit trop tard.

Depuis son lancement, Ambulance for Monuments a sauvé 55 structures historiques, y compris des églises médiévales, des murs de fortification historiques, d’anciens moulins à eau et d’anciens sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, de la ruine totale.

Situé dans une large vallée au pied du bassin des Carpates, le château délabré de Brukenthal du XVIe siècle, qui abritait autrefois des aristocrates influents et servait d’école primaire jusqu’au début du siècle, est l’un de ces bâtiments menacés d’extinction. relancé par le projet.

Plus de deux décennies de négligence ont laissé le vieux château en grave besoin d’attention.

« Il serait probablement arrivé à un stade où il pourrait à peine être sauvé, il serait devenu une ruine et une ruine que vous ne pouvez plus reconstruire », a déclaré Vaida. « Le patrimoine n’est pas renouvelable.

L’intérieur du château s’étend sur environ 600 mètres carrés (6 460 pieds carrés), mais son toit fuit, ses bois pourrissent et une partie d’un mur structurel clé qui le soutient est compromise par des décennies de négligence. Une refonte d’un mois, comme tous les projets de Vaida, est soutenue par des dizaines de bénévoles qui jouent un rôle important dans la préservation du passé de la Roumanie.

« Les jeunes commencent à prendre davantage conscience de leur identité culturelle », a déclaré Vaida, qui est devenue fascinée par les objets du patrimoine lorsqu’elle était enfant. « C’est notre identité culturelle cet héritage, qui est important pour notre développement spirituel. »

Une personne directement impliquée dans les efforts pour sauver le bâtiment en danger de la ruine est le maire de Micasasa, Timotei Pacurar, 30 ans. Pour lui, sauver le bâtiment historique le plus important et peut-être le plus négligé du village revêt une signification poignante.

« Quand j’ai commencé l’école, j’étais ici dans cette salle, dans la première classe – nous avons beaucoup de bons souvenirs ici », a déclaré Pacurar à l’AP. « J’ai été déçu de voir que le bâtiment a failli s’effondrer. »

Pacurar se tient dans la salle de classe de son enfance en ruine, qu’il a partagée avec son meilleur ami et adjoint au maire de Micasasa, Adrian Suciu. Lorsque le couple a remporté les élections locales, la sauvegarde du bâtiment historique figurait en bonne place sur leur liste. Les deux ont aidé avec le travail manuel sur le projet.

« Malheureusement, cet endroit a été ruiné en seulement 20 ans », a déclaré Suciu. « Je suis très heureux que cet événement avec l’Ambulance pour les monuments ait lieu, car comme vous pouvez le voir, il a plu partout. »

Le château est l’un des quelques centaines de monuments de Roumanie dans un état de dégradation avancée. Au fil des ans, la mauvaise gestion de l’État, la faiblesse de la législation et le manque de financement ont tous fait des ravages sur l’impressionnant patrimoine de la Roumanie, dit Vaida.

« Au cours des 30 dernières années, ce n’est pas seulement que les communautés ont abandonné des bâtiments, mais aussi le soutien de l’État était très, très faible », a déclaré Vaida.

Des initiatives civiques comme l’Ambulance pour les monuments interviennent pour aider à préserver ce qu’elles peuvent. L’objectif du projet n’est pas de restaurer entièrement les bâtiments – car cela nécessiterait une expertise qui n’est pas disponible – mais de sauver autant de « monuments immobiliers » que possible de la perte de l’histoire.

« Nous avons des églises qui sont sur la liste indicative de l’UNESCO du 14ème siècle qui ont des peintures merveilleuses sur lesquelles il pleut en fait », a déclaré Vaida, qui réparait le toit du château.

La mairie locale a fourni des matériaux pour l’intervention de Misacasa, tandis que les résidents locaux – comme pour presque toutes les interventions – ont fourni le logement et la nourriture aux volontaires, qui comprennent souvent des étudiants dans des domaines tels que l’architecture, l’archéologie, l’ingénierie structurelle et l’histoire.

Erika Nagy, une étudiante en architecture de 24 ans en dernière année au Royaume-Uni, est bénévole à Micasasa depuis plus de deux semaines.

« J’ai entendu parler d’Ambulance pour les monuments pour la première fois par mon ami très proche », a déclaré Nagy. « Les vieux bâtiments et la vieille architecture font partie de nous – et je pense que nous devrions les garder. »

Parmi les principaux partisans du groupe figure le prince Charles, qui entretient des liens de longue date avec la Roumanie où sa Fondation Prince de Galles possède d’anciennes propriétés et promeut la préservation du patrimoine et de la nature.

« Le prince de Galles a cru en ce projet depuis le début », a déclaré Vaida. « Il a rendu visite il y a deux ans et il a parlé avec tout le monde – essayant de découvrir leurs histoires de vie et pourquoi ils viennent pour sauver leur propre héritage. »

Alors que la soirée approche un samedi, les bénévoles s’affairent à mesurer, scier et marteler les poutres du toit du château. La refonte est une tâche exigeante en main-d’œuvre, mais elle aidera à empêcher le château historique et centenaire de devenir irréparable.

« L’avenir est entre nos mains et nous pouvons changer les choses », a déclaré Pacurar. « Nous pouvons redonner à ce bâtiment une belle apparence, comme un trésor pour notre communauté. »

Au cours des deux dernières années, Vaida, qui passe le plus clair de son temps à conduire entre les interventions, a utilisé un système de franchise pour étendre le projet, qui couvre désormais environ 60 % de la Roumanie. Il a également l’ambition d’adopter son projet d’ambulance à l’international dans des pays confrontés à des problèmes similaires.

Mais pour l’instant, sauver une grande partie du patrimoine architectural de la Roumanie est son objectif principal.

« Au cours des cinq prochaines années, (le plan) est de s’étendre sur l’ensemble du territoire (roumain) », a-t-il déclaré. « Chaque Roumain devrait à un moment donné venir poser une tuile ou un clou sur un toit pour sauver sa propre identité culturelle. »

