L’ambulance aérienne est arrivée à quelques mètres de l’écrasement d’un drone alors qu’il transportait un patient gravement malade vers l’hôpital de Londres

Une ambulance AIR est arrivée à quelques mètres d’un drone au-dessus de Londres alors qu’il transportait un patient gravement malade à l’hôpital.

L’engin télécommandé a plané juste en dessous de l’hélicoptère alors qu’il tournait au-dessus du Royal London Hospital, a révélé un rapport.

Une ambulance aérienne transportant un patient gravement malade vers le Royal London Hospital est passée à quelques mètres de l’horreur après qu’un médecin a repéré un drone, selon les enquêteurs Crédit : PA

Le UK Airprox Board, qui enquête sur les quasi-accidents, a classé le risque de collision comme l’événement de «catégorie A» le plus grave.

Les enquêteurs ont déclaré que ce n’était que par chance que le drone n’avait pas heurté l’hélicoptère, qui n’était qu’à 500 m au-dessus du sol.

Le rapport a conclu qu’un « risque certain de collision avait existé ».

Un médecin debout sur l’héliport – au-dessus du 17e étage de l’hôpital de Whitechapel, dans l’est de Londres – a repéré le drone alors qu’il attendait que l’hélicoptère atterrisse.

Une source a déclaré : « L’hélicoptère attendait qu’un autre quitte l’héliport lorsque le drone est apparu de nulle part.

« Cela ne supporte tout simplement pas de penser aux conséquences s’ils étaient entrés en collision.

« Faire voler un drone à côté d’un hélicoptère à 500 m au-dessus d’une ville animée comme Londres est à peu près la chose la plus imprudente et la plus stupide qu’on puisse imaginer.

« Mais pour la chance, cela aurait pu être une histoire très différente. »

Le pilote et son collègue, qui naviguaient, n’étaient au courant du quasi-accident qu’à l’atterrissage.

L’hôpital était au cœur de la réponse de Londres à Covid Crédit : Getty

En janvier, un e-mail divulgué a révélé que l’hôpital était en « mode médecine de catastrophe » à la suite de l’énorme recherche de patients atteints de coronavirus Crédit : Alamy

Décrivant les événements du 29 mai, le rapport Airprox a révélé : « Un drone est venu à leur rencontre à l’est de l’héliport et a orbité avec eux pendant un quart de tour.

« Il est ensuite parti vers le sud-est. Le drone semblait être à seulement quelques mètres en dessous et légèrement sur le côté du patin droit de l’avion.

« La limite légale de vol des drones est de 400 m.

« Quiconque bafoue les règles peut encourir de lourdes sanctions, dont jusqu’à cinq ans de prison. »

L’Air Ambulance de Londres traite en moyenne cinq patients grièvement blessés par jour.

Le capitaine pilote Neil Jeffers a déclaré: « Lorsque vous voyez notre hélicoptère rouge dans le ciel au-dessus de Londres, nous emmenons probablement nos médecins auprès d’une personne gravement blessée le plus rapidement possible.

« Chaque seconde compte lorsque nous sommes en mission et les dangers comme les drones peuvent nous coûter un temps vital.

« Nous exhortons tout le monde à faire attention en volant afin que nous puissions tous opérer en toute sécurité dans le ciel. »

Les pilotes ont fait part de leurs craintes que les drones ne s’approchent des jets de passagers et des hélicoptères.

Il y a eu plus de 400 incidents au cours des cinq dernières années.

En février dernier, une ambulance aérienne s’est approchée à moins de 100 pieds de deux drones alors qu’elle transportait un patient à l’hôpital.

Ils se trouvaient « sous le côté droit » de l’ambulance aérienne Lincs & Notts alors qu’elle volait à environ 1 200 pieds. Leurs opérateurs n’ont pas été retrouvés.