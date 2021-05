Lamborghini annonce un plan pour une voiture entièrement électrique d’ici 2030

« Notre réponse est un plan avec une approche à 360 degrés, englobant nos produits et notre site de Sant’Agata Bolognese, nous emmenant vers un avenir plus durable tout en restant toujours fidèle à notre ADN. »

La deuxième phase refléterait une « transition hybride » qui aurait lieu d’ici la fin de 2024. « En 2023, Lamborghini lancera sa première voiture de série hybride, et d’ici la fin de 2024, toute la gamme sera électrifiée », a déclaré la société. .

« Les performances et l’expérience de conduite authentique de Lamborghini resteront au centre des préoccupations des ingénieurs et techniciens de la société dans le développement de nouvelles technologies, et l’application de matériaux légers en fibre de carbone sera cruciale pour compenser le poids dû à l’électrification. L’objectif interne de la société pour cette phase est pour réduire le CO produit 2 émissions de 50% d’ici le début de 2025 », a-t-il ajouté.

La transition hybride impliquerait ce qu’elle a appelé un «investissement sans précédent» avec plus de 1,5 milliard d’euros (1,83 milliard de dollars) alloués sur quatre ans, le plus gros investissement de l’histoire de Lamborghini et qui aurait lieu pendant «une période de transformation profonde qui est affectant l’ensemble de l’industrie automobile. «