Lamborghini a enregistré des bénéfices records en 2020 alors que ses riches clients – en particulier en Chine – surfaient avec style sur le marché haussier mondial.

Malgré un arrêt d’usine obligatoire de plus de deux mois pendant la pandémie de Covid-19, le «taureau furieux» du monde de l’automobile a livré 7 430 voitures en 2020, en baisse de seulement 9% par rapport au record de 2019. Les ventes ont dépassé 1,6 milliard d’euros, en baisse de 11 % à partir de 2019, mais la société a déclaré que les bénéfices avaient atteint un niveau record, les clients ayant commandé des voitures plus chères et hautement personnalisées.

Les perspectives pour 2021 semblent encore plus brillantes, car la flambée des actions et des valeurs des actifs dans le monde augmente la fortune des riches acheteurs de voitures. La création de richesse à partir des crypto-monnaies, des SPAC, des introductions en bourse et des rachats d’entreprises a également créé une nouvelle génération de jeunes acheteurs de super voitures.

Le PDG de Lamborghini, Stephan Winkelmann, a déclaré à CNBC que la société avait déjà neuf mois de commandes enregistrées pour 2021.

« C’est un peu comme avec les marchés boursiers », a déclaré Winklemann. « Les acheteurs ont le moral, ils ont hâte de sortir et de profiter de la vie. »

Lamborghini profite également du succès de son SUV de 220 000 $, l’Urus. La production totale de l’entreprise a plus que doublé depuis qu’elle a commencé à livrer l’Urus en 2018.

Winkelmann a déclaré que la Chine devrait devenir le deuxième marché de l’entreprise cette année, remplaçant l’Allemagne, pour la première fois. Les États-Unis sont encore loin du marché de Lamborghini, avec la livraison de 2224 voitures en 2020.

Le plus grand défi pour Lamborghini, ainsi que pour d’autres sociétés de voitures de sport comme Ferrari, McLaren et Bugatti, est le resserrement des réglementations sur les émissions dans le monde et le passage aux véhicules électriques. Alors que Teslas est sur le point de passer de 0 à 60 en moins de deux secondes, les constructeurs de voitures de sport qui sont devenus célèbres en construisant des moteurs toujours plus rapides et plus puissants et des conceptions spectaculaires doivent maintenant se redéfinir dans un monde électrique.

Dans le même temps, ils doivent également continuer à plaire à leurs clients – de riches collectionneurs de voitures qui aiment l’émotion et la sensation des moteurs V-8 et V-12 rugissants.

Lamborghini n’a annoncé aucun projet de VE, mais Winkelmann a laissé entendre que des annonces pourraient être annoncées en avril.

« En fin de compte, nous devons attendre avec impatience ce qui va se passer dans cinq à dix ans et comment cela changera notre façon de voir ce type de voitures », a-t-il déclaré. «Nous devons également anticiper un changement d’avis de nos clients et des passionnés. Il s’agit d’un moment très crucial pour les supersportives, où il faut vraiment poser les jalons du futur sans effrayer personne en admettant clairement va être la limite pour l’avenir en termes de moteurs à combustion normaux. «

Lamborghini a commencé à plonger ses orteils dans l’électrification avec le lancement de son tout premier hybride, le Sian FKP 37. La super-voiture, qui coûte plus de 3,6 millions de dollars et signifie «éclair» en dialecte bolognais, a un moteur V-12 boosté par un super-condensateur lithium-ion. La société a rapidement vendu les 63 coupés Sian et 19 roadsters Sian à toit ouvert prévus pour sa production limitée.

Winkelmann a refusé de commenter les spéculations selon lesquelles VW pourrait spin-off Lamborghini ou la rendre publique. Bue, a-t-il déclaré, VW reste un propriétaire idéal de la marque, compte tenu de son capital et de sa technologie.

« Le groupe Volkswagen est le partenaire parfait pour Lamborghini parce que nous avons la liberté de décider de ce qui est notre priorité absolue, alors où nous mettons notre argent », a-t-il déclaré. « Ils ont également beaucoup d’expertise et toutes les technologies à venir, qui sont les trois méga tendances – l’électrification, la numérisation et bien sûr, la conduite autonome. »

Il a déclaré que la conduite autonome n’était peut-être pas « la grande tâche » de la marque, « du moins pas pour le moment, mais les deux autres sont certainement des choses qui sont constamment à notre ordre du jour. »