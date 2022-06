L’ambition Starbucks d’un boursier Rhodes et plus encore : la semaine en articles commentés

Après un demi-siècle, il est impossible d’échapper au fait que, si Goldman Sachs était autrefois décrit comme le ” calmar vampire ” à la face de l’humanité, Nike est devenu une partie du système racinaire qui sous-tend la culture. Et pas seulement la culture sneaker.

Nike, du nom de la déesse grecque de la victoire, n’est pas seulement devenue la marque de vêtements la plus précieuse au monde (valant plus de deux fois plus qu’Adidas, son plus proche rival de vêtements de sport, et devant Louis Vuitton, Gucci et Chanel). Cela fait partie des films que nous regardons, des chansons que nous entendons, des musées que nous fréquentons, des affaires que nous faisons ; cela fait partie de la façon dont nous pensons à qui nous sommes et comment nous en sommes arrivés là.

◆ ◆ ◆

Écrit et raconté par Simon Romero