L’ambition de Bale pour la Coupe du monde est plus que le Pays de Galles va loin

DOHA, Qatar – Pour la plupart des capitaines d’équipes nationales qui arrivent à la Coupe du monde, le rêve est d’être celui qui détient encore le trophée au stade Lusail le 18 décembre. Mais pour le capitaine du Pays de Galles Gareth Bale, c’est un peu différent. Il est au Qatar pour gagner des matchs, c’est évident, mais il y a aussi quelque chose de plus gros en jeu. Il espère que lorsque la Coupe du monde aura lieu en 2042, un autre joueur dirigera une équipe galloise sur la plus grande scène du football avec un souvenir de 2022 coincé dans sa tête.

C’est la première Coupe du monde du pays de Galles dans la vie de Bale et il parle de ses souvenirs d’enfance de la compétition entachée parce que son pays n’y était pas. Mais il espère qu’après avoir mené le Pays de Galles à sa première qualification depuis 1958, il y aura des jeunes à la maison qui regarderont les matchs contre les États-Unis, l’Iran – qu’ils affronteront vendredi – et l’Angleterre et seront inspirés pour suivre ses traces.

“Enfant, je rêvais de voir le Pays de Galles à une Coupe du monde, mais faire partie de l’équipe qui y est parvenue est un sentiment incroyable et c’est un honneur de pouvoir le faire pour le pays”, a déclaré Bale. “Pour les jeunes qui grandissent maintenant, avoir le Pays de Galles en Coupe du monde, même s’ils ne s’en rendent pas compte maintenant, c’est une expérience incroyable pour eux. C’est une expérience que j’aurais aimé avoir.

“En faisant ce que nous avons fait, j’espère que nous aurons une équipe nationale solide à l’avenir et dans 20 ans, ils sont assis là où je dis maintenant que la qualification du Pays de Galles pour la Coupe du monde en 2022 a été ce qui a inspiré qu’ils jouent au football et qu’ils l’aiment.”

Bale, quintuple vainqueur de la Ligue des champions alors qu’il était au Real Madrid, a fait autant que quiconque pour rendre le football de son pays à nouveau pertinent. Le dernier grand joueur du Pays de Galles, Ryan Giggs, a été régulièrement critiqué pour avoir fait passer son club, Manchester United, avant son pays et malgré ses débuts internationaux à l’adolescence en 1991, il n’a disputé un match amical qu’en 2000. Les décisions de Giggs autour les matchs non compétitifs ont été fortement influencés par le manager de United de l’époque, Sir Alex Ferguson, qui voulait garder ses joueurs vedettes aussi en forme que possible, mais cela a parfois créé le sentiment que le football gallois n’avait pas d’importance, en particulier avec de nombreux Pays de Galles envisageant déjà le rugby union comme sport national.

Le but de Gareth Bale contre les États-Unis était le premier pour le Pays de Galles lors d’une Coupe du monde en 64 ans. Clive Mason/Getty Images

Giggs a joué 963 fois pour United au cours d’une carrière qui a duré 23 ans mais n’a fait que 64 apparitions pour le Pays de Galles. En revanche, lorsque Bale débutera contre l’Iran au stade Al Rayyan, il remportera sa 110e sélection. Il espère en ajouter quelques autres au Qatar en sortant du groupe, tout comme le Pays de Galles l’a fait au Championnat d’Europe en 2016 – leur premier tournoi majeur depuis 58 ans – et à l’Euro en 2020, disputé en 2021 à cause de la pandémie de COVID-19.

Groupe B généraliste O ré L GD STP 1 – Angleterre 1 1 0 0 +4 3 2 – Pays de Galles 1 0 1 0 0 1 3 – États-Unis 1 0 1 0 0 1 4 – Iran 1 0 0 1 -4 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Faire correspondre leur course aux demi-finales de l’Euro il y a six ans pourrait être exagéré, mais un match nul honorable 1-1 contre les États-Unis lors de leur premier match a ouvert la possibilité de passer du groupe B et d’organiser un match nul en huitièmes de finale contre les Pays-Bas. .

Il y a aussi plus en jeu. Le Pays de Galles a été particulièrement touché par la crise du coût de la vie au Royaume-Uni, des recherches menées par l’Abrn Financial Fairness Trust et l’Université de Bristol ayant révélé que 22% des ménages ont été contraints de réduire considérablement leurs dépenses pour faire face à la hausse des prix alimentaires et des factures énergétiques.

L’entraîneur du Pays de Galles, Rob Page, a profité de sa conférence de presse avant le match d’ouverture contre les États-Unis pour dire qu’il espérait que son équipe pourrait apporter un léger soulagement aux personnes qui pourraient avoir du mal à rentrer chez elles. Il a également rendu un hommage particulier aux supporters qui ont dépensé des milliers de livres pour se rendre au Qatar pour soutenir les joueurs.

“Je n’ai que des éloges pour le mur rouge et nos supporters, ils ont joué un rôle énorme pour nous aider à nous qualifier pour la Coupe du monde”, a déclaré Page. “L’engagement dont ils continuent de faire preuve en venant nous soutenir est incroyable. Nous ne nous sommes pas qualifiés pour trop de tournois majeurs et je suppose qu’ils veulent juste en faire partie.

“Même le plus récent à l’Euro, ils n’ont pas pu voyager à cause du COVID, donc je suppose que cela a incité plus à vouloir venir au Qatar. Je n’ai que des éloges et du respect parce que c’est un gros, gros engagement.”

La campagne de Coupe du monde du pays de Galles a été adoptée par ses fans qui se sont rendus au Qatar et regardent chez eux. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images

La fièvre de la Coupe du monde n’a pas seulement frappé Doha, mais a également traversé le Pays de Galles, de Cardiff et Swansea sur la côte sud à Wrexham au nord.

“Nous recevons des vidéos et des photos de chez nous dans notre groupe WhatsApp et des amis nous envoient des choses”, a déclaré Bale. “Vous pouvez voir les drapeaux levés, les chapeaux seau et les chemises sont sortis, nous ressentons donc le buzz à la maison.

“Regarder les Coupes du monde grandir, c’était toujours un peu décevant parce que le Pays de Galles n’était pas là. En tant qu’enfant n’ayant pas votre pays à la Coupe du monde, cela enlève un peu de particularité.

“Pour nous, être l’équipe qui franchit la ligne est incroyable. Il est important de développer le football dans notre pays et d’inspirer une autre génération à amener plus d’enfants à jouer au football.”

Le premier souvenir de Bale en Coupe du monde est France 98, mais pas à cause d’un match ou d’un but en particulier, mais plutôt parce qu’il avait une trousse à crayons portant le logo du tournoi. Pour des générations de fans, c’est aussi proche que possible, mais Bale et Page ont veillé à ce qu’il y ait maintenant une véritable connexion en partageant une scène avec des gens comme l’Angleterre, l’Argentine et le Brésil.

Le Pays de Galles, un pays avec une population d’un peu plus de trois millions d’habitants – un nombre similaire à l’Iowa – et dont les meilleures équipes nationales jouent dans le système de la ligue anglaise, vise une place dans la phase à élimination directe au Qatar et une place parmi les meilleurs 16 équipes dans le monde. Il y a cependant un sentiment que ce qu’ils ont déjà accompli en dehors du terrain est d’une bien plus grande importance.