L’ambitieux effort de reconstruction des talibans à Kaboul vise à donner un coup de jeune à la capitale

En élargissant les routes et en remplaçant les monuments, les responsables effacent les reliques des adversaires et réalisent des plans tant attendus En décembre, des employés municipaux préparent un fossé de drainage bordant une route longtemps fermée au public mais récemment nivelée et sur le point d’être pavée dans l’enclave aisée du centre-ville de Kaboul, à Sherpur. (Elise Blanchard pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commenter

KABOUL – Les autorités talibanes se sont lancées dans un projet ambitieux pour changer le visage de la capitale afghane, une métropole surpeuplée de 5 millions d’habitants qui affiche encore les cicatrices, les monuments et les modes des périodes de conflit civil, d’invasion étrangère et d’opulence de l’argent neuf. Le gouvernement municipal de Kaboul, qui fournit des services publics aux foyers et aux entreprises, puis perçoit des redevances pour soutenir son budget, entreprend d’améliorer certains coins et couloirs négligés de la ville. Il compte 180 projets en cours, notamment la plantation d’arbres sur des bandes médianes, l’érection de monuments aux ronds-points et la construction de routes principales à partir de zéro. Le coût total prévu est d’environ 90 millions de dollars.

Dans l’enclave aisée du centre-ville de Sherpur, des murs anti-souffle ont été retirés autour de manoirs voyants autrefois occupés par des seigneurs de la guerre et des représentants du gouvernement. Les bulldozers ont nivelé et pavé des rues longtemps fermées au public, raccourcissant les trajets et permettant aux habitants d’apercevoir les repaires abandonnés des puissants.

« C’est là que vivaient des gens puissants. Je n’ai jamais été autorisé ici », a déclaré un garçon de 10 ans qui jouait au cricket dans un bloc nouvellement classé. Un garde taliban qui passait est intervenu. « Ces propriétés ont toutes été saisies illégalement. Personne n’a payé ses impôts », a déclaré Fawad Alokozai, 49 ans.

À Dasht-i-Barchi, un quartier délabré de la ville dominé par des minorités ethniques chiites, les équipes municipales détruisent de vieilles maisons en décombres alors qu’elles se préparent à construire une route de liaison vers une autoroute principale. L’artère a été initialement imaginée il y a 43 ans par le premier président afghan, Mohammed Daoud Khan, qui a renversé la monarchie et conçu un plan directeur pour la capitale séculaire qui n’a jamais été réalisé.

“Nous attendons cela depuis longtemps”, a déclaré Shahruddin, un habitant de 68 ans à la barbe grise, en regardant des ouvriers couverts de poussière avec des masses détruire une rangée de vieilles maisons en briques crues sur le chemin du futur boulevard. Il a déclaré que certains résidents craignaient d’être indemnisés pour leurs propriétés. “Les talibans sont plus honnêtes que les gouvernements précédents, nous devons donc être sûrs qu’ils paieront”, a-t-il déclaré.

Naimatullah Barakzai, le porte-parole de l’initiative de reconstruction de Kaboul, a déclaré que tous les projets de développement internationaux avaient cessé après la prise du pouvoir par les talibans l’année dernière. “Nous ne voulons pas attendre qu’ils recommencent ou dépendre de l’aide étrangère”, a-t-il déclaré. Même si le pays de 40 millions d’habitants est confronté à des difficultés économiques, il a souligné : « Nous voulons résoudre nos propres problèmes et nous voulons rendre la ville belle. Nous ne voulons pas que les gens pensent que Kaboul est maintenant en ruine et que nous ne nous soucions pas de la culture.

Barakzai, 40 ans, un fonctionnaire municipal de longue date, a déclaré que son bureau utilisait l’autorité du nouveau gouvernement pour faire avancer les choses, y compris la saisie de propriétés privées. “Personne n’est autorisé à user de son influence pour nous refuser”, a-t-il déclaré. “Nous les paierons, mais nous utiliserons nos outils et nous mettrons en œuvre nos plans.”

Contrairement aux rois afghans et aux modernisateurs soutenus par les Soviétiques des époques précédentes, la milice religieuse talibane n’a pas laissé d’empreinte physique sur Kaboul lorsqu’elle a pris le pouvoir pour la première fois en 1996 après une guerre civile qui a laissé une grande partie de la capitale en ruines. Ce règne de cinq ans était tristement célèbre pour avoir détruit des antiquités et des monuments ruraux non islamiques, en particulier les imposantes statues de Bouddha du VIe siècle sculptées dans les falaises de la province septentrionale de Bamian.

Au cours des 20 dernières années de gouvernements civils élus, Kaboul a connu un boom de la construction, alimenté par des projets d’aide et de développement occidentaux. Les appartements de grande hauteur ont créé un nouvel horizon, et des supermarchés et des centres commerciaux de mode élégants ont ouvert. Dans certaines zones, les rues ont été pavées et des égouts pluviaux creusés. Mais des années de guerre implacable ont tenu à l’écart les investissements étrangers, et les critiques ont déclaré que les fonds d’aide allaient souvent dans les poches des entrepreneurs. Les réfugiés revenant d’années passées en Iran et au Pakistan ont submergé les communautés pauvres, dont beaucoup étaient déjà surpeuplées et à peine habitables.

Sous le surprenant vernis de normalité de Kaboul, un équilibre précaire

Un homme d’affaires qui vit à Sherpur a salué les efforts du nouveau gouvernement, bien qu’il ait récemment perdu la moitié de sa maison et neuf pins centenaires lorsque les naufrageurs sont arrivés. Il a dit que la capitale avait besoin d’être nettoyée à plus d’un titre.

« Dans le passé, il y avait de la corruption et des pots-de-vin, il y avait des gangs et de la drogue, mais tout cela a disparu maintenant. Si la municipalité dit qu’elle me paiera dans l’année, je le crois », a déclaré Abid Baloch, 55 ans. « Le nouveau gouvernement est honnête et il change à la fois le paysage physique et politique.

L’un de ces changements a été le démantèlement d’une forteresse urbaine autrefois occupée par Abdurrashid Dostum, ancien général de l’armée, vice-président et chef de milice brutal vivant actuellement en Turquie. Pendant des années, la structure s’est dressée au-dessus d’une étroite intersection de la ville, ralentissant la circulation. Une fois, la police tentant d’arrêter Dostum n’a pas pu franchir les murs anti-souffle, les barbelés et les tourelles. Maintenant, ces défenses ont disparu et les piétons se promènent dans les ruelles environnantes.

Les talibans veulent séparer les femmes. Il s’agit donc de former des femmes médecins.

“Cela me donne l’impression que nous avons fait quelque chose d’utile, que toutes mes années de combat en valaient la peine”, a déclaré un agent de sécurité taliban d’une cinquantaine d’années nommé Khairullah, assis à côté d’un stand de collations de l’autre côté de la rue. “Nous avons apporté la paix, les hommes se laissent pousser la barbe et vont dans les mosquées, et les citoyens se promènent librement.”

Les structures militarisées construites par les forces américaines et de l’OTAN décédées – certaines recouvertes de toits en acier qui obscurcissaient des pâtés de maisons entiers – ont été plus difficiles à embellir, en particulier celles actuellement utilisées par les agences de sécurité talibanes. Barakzai a déclaré que les autorités municipales avaient négocié avec ces occupants pour retirer les murs anti-souffle extérieurs ou les cacher de la vue, jusqu’à présent avec peu de résultats.

«Nous n’avons aucun pouvoir légal pour forcer quiconque à coopérer ou à se déplacer. Nous ne pouvons porter plainte que devant les tribunaux », a déclaré Barakzai. Il a noté qu’un parent d’un défunt président afghan a refusé de quitter une maison familiale de longue date au centre-ville de Kaboul – dont une partie devait être démolie – et pourrait y rester indéfiniment.

Certains des palais résidentiels libérés sont toujours interdits parce que leurs anciens habitants ont été remplacés par des combattants talibans, des familles et des visiteurs. Le 31 juillet, lorsqu’une frappe de drone américain à Kaboul a tué Ayman al-Zawahiri, le chef d’al-Qaïda d’origine égyptienne, il vivait en tant qu’invité taliban dans un manoir Sherpur aux hauts murs.

D’autres types de projets publics sont à la fois très visibles et politiquement symboliques. En plus d’installer des séparateurs de voies en béton sur les boulevards très fréquentés, les travailleurs de la ville rasent les principaux monuments des ronds-points. Plusieurs ont été construits pour honorer les dirigeants anti-talibans tués tels qu’Ahmed Shah Massoud et Abdul Haq, tous deux tués en 2001. Ils seront cependant remplacés par des objets abstraits plutôt que par des héros talibans, car le code islamique strict du mouvement interdit les ressemblances humaines.

Les exécutions publiques et les coups de fouet en Afghanistan marquent la renaissance des punitions des talibans

Dans les quartiers les plus pauvres de la ville, les travaux lourds et moins visibles de consolidation des anciennes routes et de construction de nouvelles progressent rapidement. À Dasht-i-Barchi, la nouvelle avenue a démarré le mois dernier avec un grondement d’équipement lourd. Une foule d’habitants s’est rassemblée pour regarder, triste de voir les vieilles maisons s’effondrer mais heureuse que la communauté soit enfin reliée à l’autoroute 1. La principale route nord-sud entre Kaboul et Kandahar a été construite par l’Alliance américaine pour le progrès dans les années 1960. .