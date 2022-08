L’ambitieux AC Milan, l’équipe à battre encore en Serie A

L’AC Milan a commencé la pré-saison de la même manière qu’il a terminé sa campagne victorieuse, avec deux buts de l’attaquant vétéran Olivier Giroud.

Les buts de la victoire 2-1 à Cologne en amical comptaient beaucoup moins que le doublé contre Sassuolo qui avait permis à Milan de remporter le titre de Serie A 55 jours plus tôt, mais c’était un bon signe pour Giroud et ses coéquipiers.

Les rivaux du titre, la Juventus et l’Inter Milan, ont réussi à récupérer respectivement Paul Pogba et Romelu Lukaku, ce qui a rendu le défi de Milan de conserver le titre d’autant plus difficile.

Une course réussie serait le 20e titre de Milan en Serie A, ce qui lui rapporterait une autre étoile sur son maillot, car les équipes italiennes reçoivent une étoile pour chaque 10 titres de champion.

Cela verrait également l’équipe surpasser son rival local, l’Inter, qui a remporté le titre 19 fois. Seule la Juventus, avec 36 titres de champion, en a plus.

“Atteindre la deuxième étoile et donc le 20e titre est l’objectif, c’était l’une des premières choses que (les réalisateurs Paolo) Maldini et (Frédéric) Massara m’ont dit”, a déclaré l’attaquant milanais Divock Origi. “Nous ferons tout notre possible pour que cela soit possible et ce serait évidemment un excellent résultat.”

Origi est le seul nouveau joueur que Milan a signé jusqu’à présent pendant l’intersaison, bien que le club ait rendu permanents les contrats de prêt d’Alessandro Florenzi et de Junior Messias et que le jeune français Yacine Adli soit revenu de son prêt à Bordeaux.

Plus important encore, cependant, Milan semble être sur le point d’achever la signature du jeune meneur de jeu talentueux Charles De Ketelaere du Club de Bruges.

Alors que le milieu de terrain belge de 21 ans n’est peut-être pas aussi grand que les joueurs que certains de ses rivaux ont signés, il voit Milan s’en tenir au mélange de jeunesse et d’expérience qui a contribué à mettre fin à sa longue attente pour le titre. Zlatan Ibrahimović, qui aura 41 ans en octobre, a également renouvelé son contrat pour une année supplémentaire.

Ibrahimović et Giroud ont déjà remporté de nombreux trophées. Mais pour beaucoup de la jeune équipe de Milan, le titre de champion était leur premier goût de succès. Et cela a aiguisé leur appétit pour plus, beaucoup écourtant leurs vacances et retournant à l’entraînement de pré-saison plus tôt que prévu.

Cela semble avoir fonctionné avec des résultats impressionnants en matches amicaux, notamment une raclée 5-0 de Wolfsburg et une victoire convaincante 2-0 sur Marseille, vice-champion de France, dimanche.

“Nous avons enfin compris notre valeur et nous avons compris à quel point il est important de bien se préparer, à quel point il est difficile de gagner, ce dont nous avons besoin pour rester au plus haut niveau, donc je vois les garçons encore plus prêts pour cette saison, encore plus préparé et avec encore plus d’attention aux détails », a déclaré l’entraîneur de Milan Stefano Pioli. “Je suis convaincu que c’est un cycle qui vient de commencer et non un qui est sur le point de se terminer.”

JUVENTUS

Massimiliano Allegri est revenu en tant qu’entraîneur de la Juventus l’année dernière – deux ans après avoir été limogé – mais les Bianconeri ont terminé la saison sans trophée pour la première fois en 11 ans.

Le club légendaire a remporté neuf titres de champion d’affilée jusqu’en 2020 et même dans le mandat décevant d’Andrea Pirlo à la tête de l’équipe, l’équipe a quand même remporté la Coupe d’Italie et la Super Coupe d’Italie.

Les Bianconeri espéraient que Pogba pourrait ramener les jours de gloire après son retour de Manchester United. Mais l’international français continue d’être en proie à des blessures et pourrait être absent jusqu’à la nouvelle année, manquant la Coupe du monde ainsi qu’une partie importante de la saison.

Pogba s’est blessé au genou lors de l’une de ses premières séances d’entraînement à la Juventus et doit maintenant décider s’il doit opter pour une intervention chirurgicale qui devrait résoudre définitivement le problème mais le verrait jusqu’en 2023 ou un traitement moins invasif avec un temps de récupération plus court mais qui pourrait ne pas être aussi efficace.

La Juventus a également signé le milieu de terrain Ángel Di María en tant qu’agent libre après sept ans au Paris Saint-Germain et le défenseur Gleison Bremer de son rival de la ville, Turin, alors qu’elle vise à améliorer ses deux quatrièmes places consécutives.

INTER MILAN

L’Inter semble être le principal challenger de Milan.

Après avoir perdu le titre face à son rival de la ville, après avoir mis fin à sa propre longue attente la saison précédente, l’Inter s’est rapidement déplacé sur le marché des transferts pour atteindre son objectif d’entraîneur Simone Inzaghi ayant son équipe prête pour le début de la pré-saison.

L’Inter a signé les milieux de terrain Henrikh Mkhitaryan et Kristjan Asllani, et le gardien de but André Onana, mais surtout, cela a ramené Lukaku un an après son départ acrimonieux à Chelsea.

Et Lukaku sera rapidement pardonné s’il mène à nouveau l’Inter au titre.

Lukaku a marqué 47 buts en 72 apparitions en Serie A lors de ses deux saisons précédentes avec l’Inter et a formé un formidable partenariat avec Lautaro Martínez – surnommé “LuLa” par les médias italiens – qui a aidé les Nerazzurri à remporter la ligue en 2021 pour la première fois en 11 années.

LES AUTRES

Napoli, Atalanta et Roma pourraient également être des chevaux noirs pour le titre, bien que le trio ne compte que cinq victoires en scudetto entre eux, la plus récente étant la victoire de Roma en Serie A en 2001.

Au cours de la première année à la tête de Jose Mourinho, il a dirigé la Roma vers le titre de la Ligue de conférence Europa – le premier trophée du club en 14 ans.

Mourinho et Roma ont des ambitions encore plus élevées cette saison. Après avoir terminé sixième la saison dernière en Serie A, il visera une place parmi les quatre premiers et une place en Ligue des champions.

Mais discrètement, le club de la capitale pourrait espérer encore plus, surtout après la signature de l’ancien attaquant de la Juventus Paulo Dybala.

Napoli ne peut pas non plus être exclu, si l’équipe parvient à maintenir son défi pour le titre pendant toute la saison.

Il semblait prêt à pousser les équipes milanaises jusqu’au bout de la dernière campagne avant qu’une crise de mi-saison n’entame ses espoirs de titre. L’équipe a finalement terminé troisième, sept points derrière les Rossoneri.

Cependant, Napoli devra également faire face cette année au départ de joueurs tels que le capitaine Lorenzo Insigne et le meilleur buteur de tous les temps Dries Mertens ainsi que le défenseur Kalidou Koulibaly.

Après trois troisièmes places consécutives, la huitième place d’Atalanta la saison dernière aura été une déception pour certains. Mais cela laisse l’équipe entraînée par Gian Piero Gasperini libre de se concentrer sur la Serie A sans la distraction de la Ligue des champions – ou de tout football européen.

L’Atalanta, qui a remporté la Serie B en 2011, n’a jamais remporté le premier prix du football italien et une place en Ligue des champions était déjà considérée comme un exploit incroyable pour l’équipe de la petite ville de Bergame, à moins de 50 kilomètres (31 miles) de Milan. .

Battre ses voisins les plus illustres au titre de Serie A serait un exploit au-delà des rêves les plus fous de la plupart des fans.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici