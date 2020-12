Avec des centaines de missions dans l’espace que nous, les humains, avons envoyées, la quantité de débris est certainement assez élevée. Aujourd’hui, l’Agence spatiale européenne a signé un contrat avec une équipe dirigée par une start-up suisse qui rapportera des millions de dollars.

Cela pourrait très bien être la première mission spatiale à retirer les débris de l’orbite et à créer un précédent sur le futur marché de l’élimination des débris spatiaux commerciaux. Le vaisseau spatial proposé a quatre tentacules robotiques.

Nettoyer les déchets spatiaux n’est pas une tâche facile car vous ne pouvez pas simplement passer l’aspirateur ou le balayer sous un tapis. Les agences spatiales tentent de faire face à cette menace, et la NASA l’étudie depuis les années 1970. Mais la société Espace libreLe contrat avec l’ESA peut être la première mission spatiale à retirer un morceau de débris de l’orbite. Ce pourrait être un développement important pour l’élimination des déchets spatiaux si la mission réussit.

Le ClearSpace-1 est un vaisseau spatial de 500 kilogrammes équipé de quatre tentacules robotiques qui sera lancé en 2025.

Cette mission ambitieuse est financée par l’ESA et soutenue par des entreprises de plusieurs pays européens, dont la Suisse, la République tchèque, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Royaume-Uni, le Portugal et la Roumanie.

Le projet de ClearSpace a été le pitch gagnant après que l’ESA a appelé à des soumissions d’experts en 2019 pour proposer une solution d’élimination des débris spatiaux.

Le ClearSpace-1 se concentrera sur la capture de la partie supérieure d’un navire de l’ESA appelé VESPA (Vega Secondary Payload Adapter), un objet de 112 kilogrammes de la taille d’un petit satellite lancé en 2013.

Il a finalement été abandonné dans un chemin de retrait progressif à une altitude d’environ 800 kilomètres sur 660 kilomètres.

Les scientifiques parlent des débris spatiaux et du grave problème qu’ils posent depuis des décennies.

Tout a commencé il y a 60 ans pendant la course à l’espace, et plus de 5 550 lancements de fusées depuis la Terre ont laissé environ 23 000 objets suivis dans l’espace.