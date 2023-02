L’ambiance du quartier est appréciée : le développement de duplex de Kelowna abandonné

Le potentiel de huit résidences dans un cul-de-sac tranquille était trop pour que le conseil de Kelowna l’approuve lors d’une audience publique le 14 février.

Les conseillers ont rejeté une proposition de rezonage pour permettre un lotissement de deux lots au 662 Berk Court, situé dans la région de North Mission-Crawford.

Le promoteur avait l’intention de construire deux duplex totalisant quatre unités sur la propriété. Cependant, le rezonage permettrait des suites accessoires avec un potentiel de huit résidences.

Le Conseil était également préoccupé, tout comme les voisins à l’audience, par l’augmentation de la circulation, les problèmes potentiels de stationnement et la question de savoir si les arbres matures sur la propriété seraient sauvés.

Com. Charlie Hodge, qui a voté contre le rezonage, s’est dit déchiré, soulignant que la ville avait besoin de logements, mais s’inquiétait du potentiel de huit résidences dans le cadre du rezonage.

“Ce conseil a créé cette zone, et maintenant nous avons trouvé la faille.”

Les problèmes étaient également trop importants pour le maire Tom Dyas.

“Mon sentiment personnel est qu’à ce stade, sans la clarté que nous donnons, cela perturbe le quartier”, a-t-il déclaré.

En soutenant la demande, le con. Loyal Wooldridge a noté que le conseil pourrait vouloir revoir son règlement de zonage.

“Ce sera le défi alors que nous luttons pour en construire davantage dans les quartiers”, a-t-il ajouté.

De nombreux voisins qui se sont prononcés contre le développement ont déclaré que cela changerait «l’ambiance» de leur communauté, quelque chose de Coun. Rick Webber a appelé un “argument faible”.

“Nous ne le savons pas, les gens qui emménagent peuvent être gentils, vous pourriez être vraiment heureux qu’ils aient emménagé. Ils ont peut-être un chien et un enfant, mais c’est un préjugé.”

S’exprimant au nom du demandeur, Birte Decloux d’Urban Options Planning a déclaré que les suites secondaires sont souhaitables en tant qu’aide hypothécaire, pour les parents âgés, un enfant adulte ayant besoin de soins ou les visiteurs.

