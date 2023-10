L’ambiance de la patronne de la diva Jawan Deepika Padukone lors de la cérémonie d’ouverture du CIO est difficile à manquer [video]

Vidéo de Deepika Padukone : L’actrice de Bollywood Deepika Padukone fait continuellement la une des journaux avec son rôle dans le film Jawan. L’actrice fait la une des journaux non seulement pour son jeu d’acteur mais aussi pour sa mode. Récemment, l’actrice a été aperçue lors d’un événement où elle a été vue en tailleur-pantalon. L’actrice portait le look avec un petit sac à main blanc et des talons hauts noirs. L’actrice était très belle avec un maquillage minimal. Cette vidéo de l’actrice devient virale sur les réseaux sociaux. L’actrice a été vue pour la dernière fois dans un rôle important dans le film Jawan de Shahrukh Khan.