L’ambassadrice de Trump, Kelly Craft, rejoint la course des gouverneurs du Kentucky

FRANKFORT, Ky. (AP) – L’ancienne ambassadrice des Nations Unies Kelly Craft a lancé mercredi sa campagne tant attendue pour le poste de gouverneur du Kentucky, affirmant que les “meilleurs jours de l’État sont devant nous” alors qu’elle rejoignait une foule de républicains en compétition pour défier le gouvernement démocrate Andy Beshear l’année prochaine.

Craft a passé des années à cultiver des relations au sein du GOP alors qu’elle et son mari, le magnat du charbon Joe Craft, ont fait don de millions de dollars aux candidats républicains. Maintenant qu’elle passe d’activiste de parti à candidate politique, elle entre dans la mêlée avec des avantages – la capacité de puiser dans la richesse de sa famille pour financer sa campagne et son CV de la présidence du républicain Donald Trump.

Craft a vanté ses racines du Kentucky et a proposé de grands thèmes dans son annonce de campagne.

“Je suis candidat au poste de gouverneur parce que je sais que nos meilleurs jours sont devant nous”, a déclaré Craft dans un communiqué de presse. « Ce mouvement s’adresse à tous ceux d’entre nous qui croient encore que nous pouvons diriger en matière d’éducation, que le gouvernement n’a pas de siège à notre table de cuisine et que nos enfants devraient grandir dans des quartiers sûrs.

Pendant plus d’un an, les initiés politiques des deux principaux partis du Kentucky se sont demandé si, ou quand, Craft entrerait dans la primaire très disputée du GOP pour le poste de gouverneur. Les votes du parti sont en mai 2023 et les élections générales sont en novembre 2023.

Trump a d’abord nommé Craft au poste d’ambassadeur des États-Unis au Canada. Au cours de son mandat, Craft a joué un rôle dans la facilitation de l’accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, la refonte tant attendue par Trump de l’Accord de libre-échange nord-américain.

En 2019, Trump a nommé Craft au poste d’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies.

Mais ses relations avec Trump, qui a facilement porté le Kentucky aux élections présidentielles de 2016 et 2020, ont été neutralisées par son approbation cette année de la candidature du procureur général républicain Daniel Cameron au poste de gouverneur de l’État de Bluegrass.

Craft est née à Lexington – la deuxième plus grande ville de l’État – et a grandi dans la ferme familiale près de Glasgow, dans le centre-sud du Kentucky.

Les Crafts ont été d’importants donateurs pour soutenir les initiatives et les institutions universitaires de l’État, et elle a souligné son engagement envers l’éducation dans le déploiement de sa campagne. Elle s’est engagée à allouer “un maximum de ressources financières” pour soutenir l’éducation, la qualifiant de “devoir le plus important” pour le gouvernement, tout en avertissant qu’elle “doit être en partenariat avec les parents”.

Le Kentucky s’est résolument tourné vers le GOP ces dernières années, mais Beshear a toujours reçu de fortes cotes d’approbation des Kentuckiens dans les sondages.

Le gouverneur démocrate devrait souligner sa gestion de l’économie de l’État en sollicitant les électeurs pour un second mandat. Le Kentucky a affiché des records de création d’emplois et d’investissements au cours de son mandat et a enregistré ses taux de chômage les plus bas jamais enregistrés.

Beshear a également reçu des éloges bipartites pour les réponses de son administration aux catastrophes naturelles épiques – des tornades qui ont déchiré l’ouest du Kentucky en décembre dernier et des inondations historiques qui ont inondé des parties de l’est du Kentucky fin juillet.

Outre Craft et Cameron, les candidats du GOP au poste de gouverneur comprennent la Commission de l’agriculture de l’État Ryan Quarles, le vérificateur de l’État Mike Harmon et le représentant de l’État Savannah Maddox.

Bruce Schreiner, Associated Press