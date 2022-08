L’ambassadeur ukrainien limogé s’en prend à un responsable allemand — RT World News

Le chef de l’Etat allemand de Saxe est “indésirable” en Ukraine, selon Andrey Melnik

L’ancien ambassadeur de Kiev à Berlin, Andrey Melnik, a déclaré que son invitation au président de l’État de Saxe, Michael Kretschmer, à se rendre en Ukraine avait été annulée.

L’émissaire a été limogé de son poste par le président ukrainien Vladimir Zelensky début juillet après que ses déclarations aient provoqué plusieurs situations délicates entre Kiev et Berlin.

Le dernier commentaire de Melnik fait suite à l’interview de Kretschmer avec le diffuseur ZDF plus tôt cette semaine, dans laquelle il a déclaré qu’il était important de “gel” le conflit en Ukraine, et qu’un cessez-le-feu et des négociations étaient nécessaires. L’homme politique a également regretté qu’il y ait eu “très peu de débat public” en Allemagne sur la possibilité de pourparlers de paix entre Kiev et Moscou.

Dans un post Twitter dimanche, Melnik a réprimandé Kretschmer en disant : "Avec votre rhétorique absurde sur le gel de la guerre, vous faites le jeu de Poutine et alimentez l'agression de la Russie."















« Je vous ai invité en Ukraine. Cette invitation a été annulée », l’ancien ambassadeur a écrit, ajoutant: « Vous êtes INDÉSIRABLE. Période.”

Melnik se décrit toujours comme l’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne sur son profil Twitter, bien qu’il ait été sans emploi pendant près de deux mois.

Au cours des derniers mois, Kretschmer a parlé de la nécessité de “gel” les combats entre la Russie et l’Ukraine, arguant que l’Europe risque de perdre la force économique nécessaire pour maintenir la sécurité et rester compétitive sur la scène mondiale.

Après que le chef de Saxe ait exprimé son opinion fin juillet, Melnik lui a dit via les réseaux sociaux que "Les Ukrainiens sont favorables à ce que vous mettiez votre tête dans un congélateur pour congeler vos fantasmes brûlants sur la Russie."















Pendant son mandat d’ambassadeur, Melnik a accusé Berlin d’être trop lent à fournir une assistance militaire à l’Ukraine. Il a également fait les gros titres après avoir qualifié le chancelier allemand Olaf Scholz d’un “saucisse de foie offensée” pour sa réticence à venir personnellement à Kiev. La visite de Scholz a finalement eu lieu à la mi-juin.

Fin juin, Melnik a défendu Stepan Bandera – un héros national ukrainien controversé, qui a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale – dans une interview avec le podcasteur allemand Tilo Jung.

L’envoyé a affirmé que Bandera n’était pas impliqué dans le meurtre de masse de Juifs et de Polonais, le comparant à Robin Hood, qui “est vénéré par tout le monde” en dépit d’être quelqu’un qui “n’a pas agi conformément à la loi qui était alors en vigueur.”

La déclaration a soulevé des sourcils en Allemagne, en Pologne et en Israël, le ministère ukrainien des Affaires étrangères intervenant et précisant que les paroles de Melnik reflétaient ses propres opinions, mais pas la position officielle de Kiev.