L’ambassadeur répond à l’opposition saoudienne d’Evert et Navratilova

WASHINGTON — L’ambassadeur d’Arabie saoudite aux États-Unis a déclaré que les membres du Temple de la renommée Chris Evert et Martina Navratilova s’appuyaient sur « des stéréotypes dépassés et des visions occidentales de notre culture » pour exhorter le circuit de tennis féminin à éviter d’organiser son tournoi de fin de saison dans le royaume. .

“Ces champions ont tourné le dos aux mêmes femmes qu’ils ont inspirées et c’est plus que décevant”, a écrit mardi la princesse Reema bint Bandar Al Saud en réponse à un article d’opinion d’Evert et Navratilova publié dans le Washington Post la semaine dernière.

“Le sport est censé être un formidable égalisateur qui offre des opportunités à chacun sur la base de ses capacités, de son dévouement et de son travail acharné”, a déclaré le diplomate saoudien. “Le sport ne devrait pas être utilisé comme une arme pour promouvoir des préjugés ou des agendas personnels… ou pour punir une société désireuse d’adopter le tennis et de contribuer à célébrer et à développer ce sport.”

Choix de l’éditeur

Le tennis a été récemment consumé par le débat sur la question de savoir s’il devait suivre le golf et d’autres dans la conclusion d’accords avec l’Arabie saoudite, où des groupes de défense des droits affirment que les femmes et les membres de la communauté LGBTQIA+ continuent d’être victimes de discrimination.

Dans leur article d’opinion, Evert et Navratilova ont demandé au circuit WTA si “l’organisation d’un tournoi saoudien, le joyau de la couronne, impliquerait des joueurs dans un acte de sportswashing simplement pour le plaisir d’un afflux d’argent”.

Ces dernières années, l’Arabie saoudite a adopté de vastes réformes sociales, notamment en accordant aux femmes le droit de conduire et en démantelant en grande partie les lois sur la tutelle masculine qui permettaient aux maris et aux parents masculins de contrôler de nombreux aspects de la vie des femmes. Les hommes et les femmes sont toujours tenus de s’habiller modestement, mais les règles ont été assouplies et la police religieuse, autrefois redoutée, a été mise à l’écart.

Pourtant, les relations homosexuelles sont passibles de la mort ou de la flagellation, même si les poursuites sont rares.

“Même s’il reste encore du travail à faire, les progrès récents en faveur des femmes, leur participation au marché du travail et les opportunités sociales et culturelles créées pour les femmes sont véritablement profonds et ne doivent pas être négligés”, a déclaré la princesse Reema, qui a est ambassadeur aux États-Unis depuis 2019 et membre de la commission genre, égalité et inclusion du Comité international olympique.

“Nous reconnaissons et saluons qu’il devrait y avoir un débat sain sur les progrès en faveur des femmes”, a déclaré le diplomate. “Mon pays n’est pas encore un endroit parfait pour les femmes. Aucun endroit ne l’est.”