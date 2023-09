L’ambassadeur Rahm Emanuel dénonce l’interdiction chinoise sur les fruits de mer japonais

L’ambassadeur au Japon Rahm Emanuel a fustigé vendredi la Chine pour son bannissement des importations japonaises de produits de la mer.

« La coercition économique est l’outil le plus persistant et le plus pernicieux de leur boîte à outils économique », a déclaré l’ancien maire de Chicago et principal conseiller d’Obama lors d’un discours prononcé vendredi à Tokyo.

Emanuel a également souligné sa conviction que l’intention de la Chine est d’isoler économiquement le Japon.

L’ambassadeur américain au Japon, Rahm Emanuel, a accusé vendredi la Chine d’avoir recours à la « coercition économique » contre le Japon en interdisant les importations de fruits de mer japonais en réponse au rejet dans l’océan des eaux usées traitées de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima, alors que les bateaux chinois continuent de pêcher au large du Japon. côtes.

La Chine est le plus grand marché pour les fruits de mer japonais, et l’interdiction a gravement nui à l’industrie de la pêche japonaise.

« La Chine est actuellement engagée dans la pêche dans les eaux économiques du Japon tout en appliquant un embargo unilatéral sur le poisson japonais », a déclaré Emanuel. Il a déclaré que l’intention de la Chine était d’isoler le Japon.

Le 24 août, le Japon a commencé à rejeter progressivement dans la mer les eaux usées traitées de l’usine de Fukushima, paralysée. déversant « de l’eau contaminée par les radiations » dans l’océan.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré que le rejet, s’il était effectué comme prévu, aurait un impact négligeable sur l’environnement, la vie marine et la santé humaine.

Emanuel a publié vendredi quatre photos sur X, anciennement appelé Twitter, qui, selon lui, montraient « des navires chinois pêchant au large des côtes japonaises le 15 septembre, postant l’embargo chinois sur les fruits de mer dans les mêmes eaux. #Fukushima ».

Emanuel a également publié d’autres commentaires sur la Chine qui ont été interprétés comme critiques, notamment celui du 15 septembre à propos du ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, qui n’est pas apparu en public depuis des semaines, spéculant qu’il aurait pu être assigné à résidence.

Le 8 août, Emanuel a publié que la composition du cabinet du président chinois Xi Jinping « ressemblait au roman d’Agatha Christies « Et puis il n’y en avait pas » », notant les disparitions de Li, du ministre des Affaires étrangères Qin Gang et des commandants de la force de fusée chinoise.

Quatre jours plus tard, il a accusé la Chine d’utiliser l’IA pour diffuser de fausses allégations selon lesquelles les « armes météorologiques » américaines étaient à l’origine des incendies de forêt à Maui et que l’armée américaine avait introduit le COVID-19 en Chine.

« Je pense que vous pouvez avoir une relation mature, avoir un dialogue, une conversation, mais quand quelqu’un est hors-jeu… Je pense que la chose la plus importante que vous devez faire est d’être capable d’avoir de la véracité et d’appeler la désinformation de la désinformation », a-t-il déclaré vendredi.