L’envoyé palestinien auprès des Nations Unies a imploré les États membres de voter pour mettre fin aux bombardements israéliens sur la bande de Gaza et pour augmenter les livraisons d’aide aux 2,3 millions de Palestiniens vivant dans le territoire assiégé.

« Je vous appelle tous à voter pour mettre fin aux massacres. Votez pour l’aide humanitaire afin qu’elle atteigne ceux dont la survie même en dépend. Votez pour mettre fin à cette folie », a déclaré jeudi l’ambassadeur palestinien Riyad Mansour dans un discours émouvant devant l’Assemblée générale des Nations Unies.

Plaidant en faveur d’un cessez-le-feu, Mansour a déclaré que certaines nations qu’il n’a pas nommées appliquaient deux poids, deux mesures dans le conflit.

« Comment les représentants des États peuvent-ils expliquer à quel point il est horrible que 1 000 Israéliens aient été tués et ne pas ressentir la même indignation alors que 1 000 Palestiniens sont désormais tués chaque jour ? Mansour a demandé à l’assemblée. « Pourquoi ne pas ressentir l’urgence de mettre fin à leurs massacres ?

L’Assemblée générale des 193 pays s’est réunie pour une session d’urgence alors que les agences humanitaires et les groupes de défense des droits ont averti que les conditions humanitaires à Gaza étaient à un point critique, plus de deux semaines après le début d’une attaque israélienne incessante.

Israël bombarde le territoire palestinien depuis que le Hamas, qui gouverne Gaza, a tué au moins 1 400 personnes lors d’attaques dans le sud d’Israël, selon des responsables israéliens.

Plus de 7 000 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens, selon les autorités de Gaza, et Israël a également coupé l’approvisionnement du territoire en nourriture, en eau, en électricité et en carburant.

S’adressant à l’Assemblée générale, l’envoyé israélien Gilad Erdan a qualifié l’attaque du Hamas de « pogrom ».

« Les roquettes n’étaient qu’une couverture pour le pogrom qui a suivi. Les terroristes barbares du Hamas ont envahi Israël depuis la mer, la terre et les airs », a déclaré Erdan. « Ils sont venus dans un seul but : assassiner sauvagement tous les êtres vivants qu’ils rencontraient. »





Erdan a fait ces commentaires alors que l’assemblée entamait une réunion de deux jours sur le Moyen-Orient.

Il doit voter vendredi une résolution rédigée par des États arabes appelant à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

S’exprimant au nom des États arabes, le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi a accusé Israël de « faire de Gaza un enfer perpétuel sur terre. Le traumatisme hantera les générations à venir. Il a déclaré que l’impact sur les civils palestiniens est immense.

Le siège et l’assaut israéliens contre Gaza ont suscité un tollé croissant alors que le nombre de morts continue d’augmenter et que les responsables humanitaires mettent en garde contre une catastrophe humanitaire imminente.

Les services médicaux à Gaza sont au bord de la rupture depuis des jours, les approvisionnements en carburant étant mis à rude épreuve par le siège de la bande par Israël.

Jeudi, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a averti que ses stocks de carburant étaient presque épuisés et que l’agence avait été contrainte de suspendre « ses services vitaux ».





Les dirigeants internationaux ont également exprimé leur inquiétude quant au risque qu’une invasion terrestre israélienne de Gaza puisse déclencher une escalade plus large dans la région.

Dans un discours prononcé jeudi à l’ONU, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian a averti que son pays ne voulait pas voir les combats s’intensifier mais que « si le génocide à Gaza continue, ils ne seront pas épargnés par cet incendie ».

Dans une déclaration commune publiée jeudi, les États arabes de Bahreïn, d’Égypte, de Jordanie, du Koweït, du Maroc, d’Oman, du Qatar, d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ont condamné ce qu’ils appellent la punition collective et le déplacement massif de Palestiniens infligés par Israël.

Des groupes de défense des droits de l’homme, comme Amnesty International, ont souligné la nécessité d’un cessez-le-feu pour mettre un terme à l’effusion de sang et éviter que les combats ne s’étendent aux pays voisins.

Par ailleurs, une délégation de dirigeants du Hamas est arrivée jeudi en Russie, où des responsables ont indiqué que le vice-ministre iranien des Affaires étrangères était également en visite.

Israël a condamné la Russie, qui a des liens avec toutes les parties impliquées dans le cycle actuel de combats, pour avoir accueilli des membres du Hamas, qualifiant ce groupe de « pire que l’Etat islamique ».