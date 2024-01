L’ambassadeur palestinien à l’ONU appelle le Mouvement des pays non alignés à faire pression sur Israël pour qu’il applique le cessez-le-feu

L’ambassadeur palestinien auprès de l’ONU a appelé les membres du Mouvement des non-alignés à Kampala, en Ouganda, à faire pression sur Israël pour qu’il mette en œuvre un cessez-le-feu à Gaza après 100 jours de guerre avec le groupe militant palestinien Hamas.

Riyad Mansour a déclaré dans son discours d’ouverture aux 120 membres réunis tout au long de cette semaine que malgré les résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU et du Conseil de sécurité, un cessez-le-feu restait insaisissable. Le Mouvement des non-alignés, formé lors de l’effondrement des systèmes coloniaux et au plus fort de la guerre froide, a joué un rôle clé dans les processus de décolonisation, selon son site Internet.

M. Mansour a déclaré qu’Israël menait un apartheid contre les Palestiniens dans la guerre en cours qui a éclaté le 7 octobre lorsque le Hamas a soudainement attaqué le sud d’Israël, tuant quelque 1 200 personnes et en prenant 250 autres en otages.

Israël a riposté en pilonnant la bande de Gaza, tuant près de 24 000 personnes et déplaçant environ 80 pour cent de la population.

“Nous sommes toujours sous cette occupation coloniale par Israël et nous assistons à un génocide commis contre notre peuple, en particulier dans la bande de Gaza”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les Palestiniens étaient reconnaissants à l’Afrique du Sud d’avoir porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de Justice. «Nous sommes les derniers enfants du quartier. Vous avez tous accompli votre indépendance nationale et vous avez mis fin au colonialisme. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a précédemment déclaré qu’Israël poursuivrait sa guerre contre le Hamas jusqu’à la victoire et ne serait arrêté par personne, y compris la CIJ.

Israël nie catégoriquement les allégations de génocide à Gaza, affirmant qu’il fait tout son possible pour éviter de nuire aux civils, et rejette les allégations d’apartheid comme une attaque contre sa légitimité même.

Au moins 30 membres du mouvement devraient assister à la réunion des chefs d’Etat à la fin des délibérations d’une semaine. Le président ougandais, Yoweri Museveni, succédera à Ilham Aliyev, azerbaïdjanais, pour les trois prochaines années.

