L’Ambassadeur itinérant de l’UNICEF et fondateur du 7 Fonds pour l’UNICEF, David Beckham, dirige une initiative mondiale visant à inspirer confiance dans les vaccins et à encourager les parents du monde entier à vacciner leurs enfants contre les maladies mortelles.

Dans une vidéo puissante publiée avant la Semaine mondiale de la vaccination, Beckham a parlé de la perte d’activités quotidiennes due au COVID-19, comme les câlins avec la famille, passer du temps avec des amis et être avec les personnes que nous aimons, et encourage les parents à se vacciner. afin qu’ils puissent être en sécurité. Il exhorte également les familles à s’assurer que leurs enfants reçoivent des vaccinations de routine pour les protéger contre des maladies telles que la diphtérie, la rougeole et la polio.

«Au cours de la dernière année, le COVID-19 nous a montré à quel point nous tenons pour acquis, mais il nous a également rappelé le pouvoir des vaccins», a déclaré Beckham. «Les vaccins fonctionnent et sauvent des millions de vies chaque année. J’ai appris grâce à mon travail avec l’UNICEF à quel point ils sont importants pour la santé de nos proches. Pourtant, trop d’enfants dans le monde ne reçoivent pas les vaccins de routine dont ils ont besoin pour être à l’abri de maladies mortelles. C’est pourquoi en cette Semaine mondiale de la vaccination, je suis si fier de rejoindre l’UNICEF et ses partenaires pour encourager les parents à se faire vacciner eux-mêmes et leurs enfants. »

Aux côtés de Beckham, les ambassadeurs et sympathisants de l’UNICEF Orlando Bloom, Sofia Carson, Olivia Colman, Angelique Kidjo, Jeremy Lin, Alyssa Milano, Jessie Ware et d’autres prendront part à une série de conversations en ligne sur les vaccins, notamment avec des agents de santé, des enseignants et des vaccins. experts du monde entier. Les agents de première ligne du Bénin, d’Indonésie, de Jordanie et du Pérou partageront leurs connaissances et leur expérience de première main de l’importance de la vaccination des enfants contre les maladies mortelles.

Pour aider à faire connaître en ligne l’efficacité des vaccins, dès aujourd’hui, l’UNICEF se joindra à des partenaires et bailleurs de fonds mondiaux pour rallier les parents, les agents de santé et le public à devenir des défenseurs en ligne des vaccins. Pour chaque J’aime, partager ou commenter des publications mentionnant un compte de médias sociaux de l’UNICEF et utilisant le hashtag #VaccinesWork d’ici la fin avril, la campagne Shot @ Life de la Fondation des Nations Unies et la Fondation Bill & Melinda Gates feront un don de 1 USD à L’UNICEF – jusqu’à un total de 5 millions de dollars EU – pour s’assurer que tous les enfants reçoivent les vaccins vitaux dont ils ont besoin.

«Après un an de verrouillages, de salles de classe vides, de vaccinations manquées, de fêtes d’anniversaire virtuelles et de dîners de famille annulés, les gens du monde entier reçoivent maintenant un vaccin COVID-19 ou attendent avec impatience le moment où ils le feront. Et c’est un rappel important du rôle essentiel que jouent les autres vaccins pour nous permettre de vivre notre vie de tous les jours », a déclaré la Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore.

«Alors qu’aujourd’hui nous savons tous que les vaccins COVID-19 sont le meilleur espoir que nous ayons de reprendre une vie normale, ce qui reste« normal »pour beaucoup trop d’enfants partout dans le monde, c’est l’absence d’accès aux vaccins contre les maladies évitables. Ce n’est pas une «normale» à laquelle nous devrions revenir. »

Chaque année, 14 millions de nourrissons et d’enfants dans le monde ne reçoivent aucun vaccin contre les maladies évitables, beaucoup vivant dans des zones rurales reculées, des zones de conflit ou des bidonvilles et sans accès à d’autres services de santé essentiels. Au cours de l’année dernière, la pandémie de COVID-19 a rendu cette situation encore plus désastreuse, car les verrouillages liés à la pandémie et les perturbations de l’approvisionnement menacent une augmentation dévastatrice des décès d’enfants évitables.

La Semaine mondiale de la vaccination – célébrée chaque année la dernière semaine d’avril – vise à promouvoir l’utilisation de vaccins pour protéger les personnes de tous âges contre la maladie.En utilisant le thème « Les vaccins nous rapprochent », la Semaine mondiale de la vaccination 2021 incitera à un plus grand engagement autour de la vaccination à l’échelle mondiale pour promouvoir l’importance de la vaccination pour rassembler les gens et améliorer la santé et le bien-être de tous, partout et tout au long de la vie.

