L’ambassadeur israélien de Biden révèle la faiblesse de la politique américaine au Moyen-Orient

Le Wall Street Journal a publié lundi une interview de sortie avec l’ambassadeur sortant du président Joe Biden en Israël, Tom Nides, dans laquelle il a appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahu à ralentir le plan de refonte judiciaire du gouvernement extrémiste israélien et a claironné les efforts pour améliorer les conditions dans la Palestine occupée. territoires.

Nides a déclaré que le rôle des États-Unis en Israël reste indispensable. « Je pense que la plupart des Israéliens veulent que les États-Unis soient dans leurs affaires », a-t-il déclaré au Journal.

Mais, avec le plan de l’ambassadeur départ venant juste après le siège par l’armée israélienne de la ville de Jénine en Cisjordanie, les commentaires ont révélé quelque chose de plus franc sur l’accent mis par l’administration Biden là-bas. L’objectif : des initiatives de développement économique relativement mineures pour les Palestiniens sans un plan plus vaste, ou même une position plus ferme sur la manière de protéger les droits des Palestiniens.

« Non, je ne reçois pas de prix Nobel de la paix dans les sept prochains jours », a déclaré Nides dans l’interview. « Mais je pense que je peux regarder en arrière et dire que j’ai fait des choses qui ont rendu la vie un peu plus facile et meilleure pour le Palestinien moyen. » Sa seule mention de Jénine semblait concerner une centrale électrique sur laquelle il avait travaillé pour la ville.

L’interview montre à quel point l’approche de Biden est peu ambitieuse face à un conflit que les administrations américaines précédentes ont investi un capital diplomatique important dans la résolution.

Nides, qui est actif sur les réseaux sociaux et a une grande personnalité dans les rencontres médiatiques, offre un aperçu remarquable de la façon dont l’administration Biden voit Israël et la Palestine. Comme il l’a dit, « je pense que l’important pour l’État de sécurité d’Israël est de maintenir le calme en Cisjordanie ».

En l’absence d’horizon politique pour les Palestiniens, ce que Nides et l’administration Biden envisagent n’est pas possible. Les États-Unis auraient besoin d’articuler les conséquences auxquelles leur proche partenaire Israël serait confronté pour l’occupation en cours, sinon il y aura plus de sièges de villes comme Jénine, il y aura plus de guerres entre Gaza et Israël, et les problèmes sous-jacents de l’Israël- Le conflit palestinien restera sans réponse.

Les plus de deux ans de politique de Biden au Moyen-Orient, expliqués

L’occupation militaire d’Israël se poursuit depuis 1967, et la politique américaine de longue date visant à créer un État palestinien indépendant est dans le formaldéhyde depuis les années Obama. « Je ne suis pas venu ici pour négocier une solution à deux États. Je suis venu ici pour faire des choses pratiques », a déclaré Nides au Journal.

Jusqu’à présent, sous la présidence Biden, la concurrence avec la Chine a été le principal se concentrer. Et depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Europe a aspiré une grande partie de l’attention diplomatique américaine. Cela signifie que le leadership américain au Moyen-Orient a diminué.

Pourtant, le cercle restreint de Biden a pris le temps ces derniers mois d’exposer ce qu’il considère comme le piliers de sa politique au Moyen-Orient.

Le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, l’a décrit comme un « retour aux sources ». Il n’implique pas un plan de paix au Moyen-Orient, en rupture avec les administrations précédentes. Les principaux principes sont de travailler avec Israël pour contrer l’Iran, exhortant gentiment Israël à maîtriser les membres les plus extrémistes du gouvernement de Netanyahu et offrant aux Palestiniens une soi-disant paix économique par le biais de l’aide au développement. L’administration a également vanté une nouvelle plate-forme de réunion régionale appelée le Forum du Néguev qui rassemble Israël et les États arabes avec lesquels il a normalisé ses relations, notamment Bahreïn, l’Égypte, le Maroc et les Émirats arabes unis.

Bien que les responsables de Biden aient décrit les valeurs comme essentielles à la politique étrangère américaine, ils n’ont pas articulé le rôle des droits de l’homme dans l’approche américaine envers Israël et la Palestine.

Lorsque le secrétaire d’État Antony Blinken s’est adressé au Council on Foreign Relations fin juin, il a décrit la situation avec désinvolture. « Nous avons dit à nos amis et alliés en Israël que s’il y a un incendie qui brûle dans leur jardin, il sera beaucoup plus difficile, voire impossible, d’approfondir à la fois les accords existants [with Arab states] ainsi que de les étendre pour inclure potentiellement l’Arabie saoudite », a déclaré Blinken. L’idée que la Palestine n’est que l’arrière-cour d’Israël suggère tacitement que les États-Unis considèrent essentiellement le territoire occupé comme faisant partie d’Israël – et cela n’indique certainement aucune action au-delà du maintien du statu quo.

Dans le même temps, les responsables de la Maison Blanche ont applaudi un petit accord maritime entre Israël et le Liban, deux pays qui n’ont pas de relations diplomatiques. C’est une réalisation minuscule compte tenu des enjeux de la région. Cela montre également comment l’administration Biden s’est concentrée sur de petits détails pratiques, plutôt que d’utiliser les dizaines de milliards de dollars et les garanties de sécurité qu’elle a donnés à Israël comme levier pour faire des pas significatifs vers des politiques qui reconnaissent la réalité de l’occupation en cours.

Le problème avec Biden ne va pas grand

Dans son interview au Journal, Nides a souligné la promesse de la paix économique.

Sous Biden, les États-Unis ont fait pression pour «prolonger les heures d’ouverture du passage vital du pont Allenby entre la Cisjordanie et la Jordanie; Service téléphonique 4G pour les Palestiniens de Cisjordanie ; 100 millions de dollars d’aide promise pour les services de santé des Palestiniens ; obtenir l’approbation israélienne pour que les Palestiniens développent un petit gisement de gaz au large de la bande de Gaza ; et travailler à faire fonctionner une nouvelle centrale électrique pour la ville de Jénine en Cisjordanie », selon le Journal.

Ce sont des développements positifs; les agents économiques de l’ambassade méritent d’être reconnus pour eux. Mais ce sont de petites réalisations pour un ambassadeur.

Apporter une paix globale entre Israéliens et Palestiniens sans aborder les questions fondamentales concernant la privation de droits et les droits politiques en Palestine occupée, c’est simplement « recycler de vieilles idées », comme l’ont récemment noté les analystes Zaha Hassan et Daniel Levy. (Divulgation: j’ai travaillé aux côtés de Levy dans des groupes de réflexion de 2009 à 2012.)

Levy et Hassan soutiennent que l’équipe de Biden a fait pression pour la paix économique à un moment particulièrement incongru, au cours duquel les principaux groupes de défense des droits de l’homme en Palestine, en Israël et dans le monde ont documenté comment les politiques israéliennes constituent l’apartheid. Un mouvement mondial croissant qualifie Israël d’État d’apartheid. Pour les Palestiniens, les initiatives économiques sont tout à fait insuffisantes pour changer l’angoisse politique. « Si votre contrepoint au renforcement du cadre « mettre fin à l’apartheid » est d’obtenir la 4G pour les Palestiniens, devinez qui va gagner avec le temps ? Levy, le directeur exécutif du projet US/Middle East, me l’a dit.

Levy s’inquiète de la faiblesse de l’ambition de l’administration Biden est. L’argument de la paix économique ne résonnera pas auprès d’une nouvelle génération de Palestiniens en Cisjordanie, dépourvue d’opportunités politiques.

Pendant tout ce temps, le Moyen-Orient résout ses propres problèmes, ce qui n’est pas nécessairement mauvais étant donné le bilan des États-Unis en matière d’étreintes contre Israël et de lancement d’interminables interventions militaires, tout en se rapprochant de la Chine. En effet, Pékin a négocié l’accord diplomatique le plus important au Moyen-Orient depuis l’arrivée au pouvoir de Biden, réunissant des adversaires l’Arabie saoudite et l’Iran. « La région évolue et essaie de régler davantage ses affaires », explique Levy. Mais les États-Unis restent piégés dans une vieille bulle de sa fabrication sur Israël-Palestine.

Les partisans de l’approche de l’administration Biden disent que les grandes choses ne sont pas possibles maintenant, donc l’effort doit porter sur l’économie ainsi que sur l’intégration d’Israël dans le Moyen-Orient arabe. « Accordez du crédit à Biden », a écrit Daniel Shapiro, qui a été ambassadeur d’Obama en Israël, à propos du voyage régional de Biden l’été dernier. « Avec les crises écrasantes auxquelles il a été confronté lors de sa prise de fonction, le Moyen-Orient n’allait jamais être une priorité absolue. »

Shapiro a déclaré au Congrès en mars que pousser davantage d’États arabes à normaliser leurs relations avec Israël est « la seule source potentielle d’énergie positive dans l’arène israélo-palestinienne ». Maintenant, il va rejoindre le Département d’État à travailler dans un nouveau rôle axé sur l’intégration d’Israël dans le monde arabe.