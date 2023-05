L’ambassadeur d’Ukraine salue les promesses de F-16 ; appelle à la patience dans la contre-offensive

NEWTON, Massachusetts (AP) – L’ambassadrice ukrainienne Oksana Markarova a salué lundi les promesses d’avions de chasse F-16 dans son pays tout en exhortant à la patience pour le lancement d’une contre-offensive de printemps contre l’invasion à grande échelle de la Russie.

Pour les Ukrainiens, a-t-elle dit, l’effort pour repousser la Russie a essentiellement été une longue contre-attaque.

« Je ne l’étiquetterais pas. Qu’il s’agisse d’une offensive ou de plusieurs. Qu’il s’agisse d’un travail acharné et quotidien sur chaque première ligne ou que nous voyions de grands résultats dans l’une d’entre elles, cela n’a pas vraiment d’importance », a déclaré Markarova. « Ce qui compte, c’est que l’objectif est de libérer toute l’Ukraine. »

Markarova, s’exprimant après avoir prononcé un discours d’ouverture au Boston College, a déclaré que la livraison d’avions F-16 est essentielle à la sécurité à court et à long terme du pays.

Les États-Unis ont accepté d’aider à former des pilotes en Ukraine pour piloter des F-16, mais ils ont fourni peu de détails et déclaré que des décisions sur le moment, le nombre et qui fourniront les F-16 seront prises dans les mois à venir pendant que la formation est en cours.

Markarova n’a également fourni aucun nouveau détail sur le moment où l’Ukraine serait en mesure de mettre les jets en service.

« C’est une capacité dont nous avons absolument besoin. » dit-elle. « Même après notre victoire, la Russie ne bougera pas. Nous devons continuer à protéger l’Ukraine et l’Europe.

Markarova a déclaré qu’il était trop tôt pour que la Russie prétende avoir pris le contrôle de la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, mais elle a déclaré qu’elle avait définitivement détruit la ville.

Elle a également déclaré qu’elle pensait que son pays bénéficiait d’un fort soutien de la part des démocrates et des républicains au Congrès.

La visite de Markarova intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a récemment effectué plusieurs voyages à l’étranger pour renforcer le soutien diplomatique à la défense de son pays, notamment des visites en Italie, au Vatican, en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne.

Dans son discours aux diplômés, Markarova a déclaré que la décision de son pays de lutter contre la Russie peut être une source d’inspiration pour les autres. Une leçon que le peuple ukrainien a tirée de l’invasion est de faire face à ses peurs, même lorsque les chances semblaient contre lui, a-t-elle ajouté.

« L’attaque de la Russie contre l’Ukraine n’était pas une simple saisie de terres. C’était une violation flagrante de l’ordre fondé sur des règles. C’était une attaque génocidaire visant à détruire l’État ukrainien », a déclaré Markarova. « Une Ukraine européenne forte, prospère et démocratique est le pire cauchemar que la Russie ait eu. »

Steve Leblanc, Associated Press