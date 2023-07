L’ambassadeur d’UKRAINE en Grande-Bretagne a été averti qu’il pourrait être limogé après avoir soutenu Ben Wallace dans une prise de bec avec Zelensky au sujet des livraisons d’armes « Amazon ».

L’ambassadeur Vadym Prystaiko a accusé le président ukrainien Zelensky de « sarcasme malsain » après s’être moqué du secrétaire à la Défense Wallace lors d’un sommet de l’OTAN la semaine dernière.

Vadym Prystaiko s’est fait ‘réprimander’ par des responsables ukrainiens après avoir soutenu les commentaires de Ben Wallace sur la fourniture d’armes à son pays Crédit : Getty

Le secrétaire à la Défense avait exhorté l’Ukraine à ne pas traiter ses alliés comme un service de livraison Amazon Crédit : Alamy

Wallace avait exhorté l’Ukraine à faire preuve de gratitude et à ne pas traiter la Grande-Bretagne et ses alliés comme un service de livraison d’armes d’Amazon.

Mais Zelensky, un ancien comédien de stand-up, a ridiculisé Wallace en plaisantant : « Nous pouvons nous réveiller le matin et remercier le ministre.

« Qu’il m’écrive et me dise comment le remercier. »

L’ambassadeur Prystaiko, ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères, a déclaré: « Je ne pense pas que ce sarcasme soit sain. »

Wallace était l’une des plus grandes pom-pom girls d’Ukraine et a ouvert la voie parmi les alliés avec des dons de missiles NLAW, Brimstone et Storm Shadow, de lance-roquettes GMLRS et Starstreak et de chars Challenger 2.

Il a fait écho aux préoccupations américaines lors du sommet de deux jours à Vilnius lorsqu’il a déclaré : « Que cela nous plaise ou non, les gens veulent voir de la gratitude ».

Il a ajouté : « Vous savez, nous ne sommes pas Amazon. Je leur ai dit que l’année dernière, quand j’ai conduit 11 heures pour recevoir une liste.

Ses commentaires sont intervenus après des débats au sein de l’Otan sur l’opportunité ou non de donner à l’Ukraine des chars Leopard 2 et des avions à réaction F-16.

Dans le cas des chars, l’Allemagne a été la seule à faiblir face aux craintes de contribuer à l’escalade militaire, tandis que les États-Unis ont d’abord résisté aux cris d’envoi d’avions à réaction alors que l’opposition nationale grommelait.

Alors que les deux nations ont finalement cédé, la fourniture d’armes à l’Ukraine a été un sujet de discussion brûlant au sein de l’alliance et les commentaires de Wallace semblaient refléter certaines frustrations quant au niveau de soutien militaire qu’elle fournit.

Zelensky a répondu avec une touche théâtrale en appelant son ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, et en lui demandant : « Oleksii, vous êtes ici. Avez-vous de mauvaises relations avec le ministre de la Défense ?

Reznikov a répondu: « Incroyable! »

Zekensky est passé à l’anglais et a dit : « C’est super. Vous devez l’appeler. S’il te plaît. »

Cependant, interrogé sur l’échange le lendemain, Prystaiko a déclaré qu’il montrait des fissures entre alliés.

Il a déclaré à Sky News : « Nous n’avons pas à montrer aux Russes que nous avons quelque chose entre nous.

« Ils doivent savoir que nous travaillons ensemble. »

Ses commentaires ont suscité la fureur à Kiev après avoir été largement repris à la télévision russe comme preuve de scissions au plus haut niveau.

Les hauts fonctionnaires ont appelé Prystaiko et ont livré une série de dénigrements en colère.

Une source a déclaré: « On lui a dit qu’il pourrait être rappelé, mais cela n’a pas encore été décidé. »

Prystaiko est très apprécié dans Whitehall pour sa gestion « diplomatique » des demandes de Kiev.

Mais une source britannique a déclaré: « Kiev n’acceptera aucune critique de Zelensky. »

L’ambassadeur a été vu pour la dernière fois sur le court central de Wimbledon la semaine dernière.

Lui et sa femme Inna ont regardé l’Ukrainienne Elina Svitolina.

Mais ils ont quitté la Royal Box avant l’arrivée de la joueuse biélorusse Aryna Sabalenka, pour protester contre le soutien de la Biélorussie au bain de sang de Poutine en Ukraine.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avait déclaré plus tôt que le peuple américain « méritait une certaine gratitude ».

Il a ajouté : « Les États-Unis d’Amérique se sont mobilisés pour fournir une énorme capacité pour aider à garantir que les braves soldats ukrainiens disposent des munitions, de la défense aérienne, de l’infanterie, des véhicules de combat, du matériel de déminage.

Pour sa part, le Premier ministre Rishi Sunak a pris ses distances avec les commentaires de Wallace en déclarant: « Je sais que le président Zelensky a exprimé à plusieurs reprises sa gratitude … il continue d’être reconnaissant pour notre soutien et notre leadership. »

Une source gouvernementale a déclaré que le sort de Prystaiko était « l’affaire de l’Ukraine ».

Pendant ce temps, Wallace a annoncé qu’il quitterait le gouvernement et le prochain remaniement ministériel et qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections générales, citant les conséquences d’une carrière politique sur sa famille.

Il a également tweeté une longue déclaration traitant de la réaction contre ses commentaires sur l’Ukraine, affirmant qu’ils avaient été « déformés ».

Cela survient après qu’il aurait été empêché du poste de secrétaire général de l’OTAN par le président américain Biden.

Le Sun a révélé en exclusivité que la Maison Blanche avait rejeté les plans pour Wallace d’occuper le poste le plus élevé.

Au lieu de cela, alors que les responsables américains sont restés timides sur le sujet, ils semblaient favorables au secrétaire général sortant Jens Stoltenberg prolongeant son mandat pour une neuvième année record, ce qui a été confirmé à Vilnius.

Le président ukrainien Zelensky a été accusé de « sarcasme » par son ambassadeur au Royaume-Uni Crédit : Alamy

Cela vient après que Wallace a plaidé pour que les missiles Storm Shadow soient remis aux forces ukrainiennes dans leur combat contre la Russie Crédit : AP

Il y a déjà eu des désaccords au sein de l’OTAN sur la fourniture de chars et d’avions à réaction Crédit : Reuters

Le Premier ministre Rishi Sunak a pris ses distances avec les commentaires de son secrétaire à la Défense Crédit : PA